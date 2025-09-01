Un vehículo colisionó contra un vehículo parado, el cual por inercia atropelló a la joven

Una joven en estado grave tras un atropello en La Matanza de Acentejo. Imagen de Archivo

Una joven de 26 años se encuentra en estado grave en una atropello en La Matanza de Acentejo, en Tenerife.

Los hechos tuvieron lugar este lunes a las 14:49 horas en la calle San Diego del mencionado municipios.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió varias llamadas alertando de la colisión de un coche contra un vehículo parado y el este segundo, por inercia atropelló a una mujer que requería asistencia sanitaria.

Traumatismo de carácter grave

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia y se dirigió al lugar de los hechos. El personal sanitario del SUC desplazado en dos ambulancias atendió a la afectada, que presentaba varios traumatismos de carácter grave.

Tras estabilizarla, se le trasladó en una .ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

La Guardia Civil se encargó de instruir diligencias y la Policía Local colaboró con los recursos intervinientes.