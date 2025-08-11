El suceso ocurrió en la Urbanización de Las Torres. La mujer herida presentaba policontusiones de carácter moderado

Una mujer, de 60 años, ha resultado herida de carácter moderada al sufrir un atropello en la Urbanización Las Torres, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La ambulancia trasladó a la mujer herida, de 60 años, en un atropello al Hospital Universitario Doctor Negrín. RTVC.

Los hechos se produjeron sobre las 14.52 horas de este lunes. Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que la afectada presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que la trasladaron en ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del atropello de la mujer, también se personaron agentes de la Policía Local, que regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.