El conductor de un vehículo pierde el control y atropella a dos mujeres. El coche se empotró en la terraza de una cafetería del municipio Santa Úrsula, en el norte de Tenerife.

Las dos víctimas han sufrido heridas de carácter moderado. Inmediatamente, fueron trasladas en una ambulancia a varios centros hospitalarios.

Según el conductor, el vehículo no respondió cuando quiso hacer un cambio de sentido. Agentes de la Guardia Civil están investigando las causas del accidente.

Asistencia de los bomberos

Los bomberos de Tenerife acudieron hasta el establecimiento hostelero para retirar el coche siniestrado. Otras tres personas resultaron heridas por el impacto del coche en la terraza de la cafetería.

El Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno de Canarias ha informado que los hechos tuvieron lugar cerca de las diez de la mañana. Las afectadas presentaban traumatismo en miembro superior de carácter moderado y un traumatismo torácico también moderado.

Las víctimas fueron trasladadas en una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario a diferentes centros hospitalarios de la isla.