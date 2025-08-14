En la primera mitad del año, se registraron 58.100 vehículos de no residentes

El número de vehículos de no residentes ha aumentado un 17% con respecto al año anterior en el Monumento Natural de los Ajaches, en Lanzarote. Lugares como las zonas de aparcamiento de su emblemática playa de Papagayo han notado este incremento de la afluencia.

Aumenta la afluencia de vehículos foráneos en la playa de Papagayo / Archivo RTVC

En los seis primeros meses de este año se han registrado 58.100 vehículos de no residentes en este enclave natural. Durante el año anterior, en un periodo mayor que comprendía de enero a julio, se registraron 10.000 vehículos menos.

Tasa para no residentes

Desde hace 25 años, esta zona cobra una tasa a los no residentes en Lanzarote de 3€ para entrar, un dinero que se destina precisamente al mantenimiento de este Monumento Nacional donde la Playa de Papagayo es una de las más visitadas de todo el archipiélago.

“Me parece justo porque tienen muchos costes de mantenimiento”. “Hay que cuidar bien la infraestructura para animar a que vengan los turistas y demás, mientras no suba de los 3€ yo creo que puede estar bien, pero es verdad que la carretera tiene mucho que mejorar”, aseguraron dos turistas que visitaban este jueves el Monumento Natural de los Ajaches.

Al finalizar el año pasado, la recaudación de esta tasa fue ligeramente superior a los 300.000 euro , una cantidad insuficiente para el Ayuntamiento de Yaiza y que se plantea incrementar la cantidad para poder sostener el mantenimiento de esta zona.