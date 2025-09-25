Las 2.311 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de julio en la región de la serie histórica

Imagen archivo RTVC.

La compraventa de viviendas en Canarias ha crecido un 2,5% en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 13,68% a nivel nacional), hasta sumar un total de 2.311 operaciones, aunque se ralentiza, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Edificios usados

Las 2.311 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de julio en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en Canarias, 2.260 se realizaron sobre viviendas libres y 51 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 639 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.672 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 3.664 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.311 compraventas, 571 fueron herencias, 131 donaciones y 13 permutas.

Fincas urbanas

En total, durante julio se transmitieron en Canarias 6.022 fincas urbanas a través de 3.733 compraventas, 930 herencias, 210 donaciones, 24 permutas y 1.125 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 703 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 192 herencias, 344 compraventas, 44 donaciones, 4 permutas y 119 operaciones de otro tipo.

Todas las comunidades

La compraventa de viviendas subió en todas las comunidades, con Extremadura (+27,96%), Aragón (+23,84%) y Castilla-La Mancha (+21,10%) a la cabeza, salvo en Navarra (-15,69%) y Cantabria (-5,85%).