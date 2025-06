Este festivo tendrá lugar el próximo 5 de julio y la crispación crece entre los diversos grupos

Los grupos de bailarines siguen demostrando diferencias antes de la Bajada de la Virgen de Los Reyes en El Hierro del próximo 5 de julio. El recorrido de algo más de 28 kilómetros está divido por rayas donde cada pueblo tiene su momento para acompañar a la patrona y mandar en ese tramo.

Aumenta la tensión entre los grupos de bailarines herreños ante La Bajada de la Virgen de Los Reyes / EFE (Gelmert Finol)

Estas rayas se han convertido en el origen de los problemas entre bailarines tras la postura del grupo de Valverde de limitar la entrada al resto de pueblos a su raya, una de las diferencias que se remontan a tiempo atrás y que el grupo de San Andrés no comparte.

Grupos y decisiones

«El día de la bajada es un día muy especial para los herreños. Y nosotros no somos, creo que no somos nadie, para prohibirle a un herreño que le baile o le toque a la virgen», aseguró Juan Hernández, presidente del Grupo Bailarines San Andrés, a RTVC.

Mientras que al resto de los grupos se les permitía participar en el último tramo de la bajada con cinco parejas, con el Norte se hizo la excepción de permitirles ocho. Sin embargo, las negociaciones entre los diversos grupos no llegaron a buen puerto, y ahora Valverde lanzó este ultimátum.

«Como no hay ningún acuerdo, hemos vuelto al principio. Es decir, cada uno baila en su raya, porque no ha habido ningún acuerdo y no han aceptado nuestra propuesta como si se recogiera en el acta que se ha firmado», afirmó Mateo Padrón, presidente del Grupo Bailarines Valverde, a RTVC.

El grupo de bailarines de Isora ha preferido no hacer declaraciones al respecto, mientras que El Golfo sostiene que cada cual gestione su propia raya. Por su parte, El Pinar y Sabinosa anunciarán sus decisiones en las próximas horas.

Los bailarines de la Bajada de la Virgen de los Reyes son parte fundamental de la festividad más importante de El Hierro, que cada cuatro años, el primer sábado de julio, moviliza a toda su población para llevar en procesión a su patrona