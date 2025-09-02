Aún te puedes matricular en estos grados de la ULPGC

Quedan plazas en más de 30 de los grados universitarios que imparte la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha hecho pública la relación de titulaciones oficiales de Grado que disponen de plazas vacantes. Pueden acceder los estudiantes de nuevo ingreso que hayan realizado la preinscripción ordinaria y no hayan obtenido plaza en las asignaciones anteriores. También los que hayan realizado la PAU en la convocatoria extraordinaria del curso actual. Este listado incluye también aquellas titulaciones que podrían tener vacantes durante el proceso de asignación de plazas que finaliza el 15 de octubre.
34 titulaciones
En total, se ofertan plazas en las siguientes titulaciones de Grado y Doble Grado:
– Grado en Administración y Dirección de Empresas
– Grado en Derecho
– Grado en Economía
– Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
– Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
– Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (No Presencial)
– Grado en Seguridad y Control de Riesgos (No Presencial)
– Grado en Trabajo Social
– Grado en Trabajo Social (No Presencial)
– Grado en Turismo (Gran Canaria)
– Grado en Turismo (Lanzarote)
– Grado en Historia
– Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas
– Grado en Lenguas Modernas
– Grado en Traducción e interpretación: Inglés-francés
– Grado en Traducción e interpretación: Inglés-alemán
– Grado en Arquitectura
– Grado en Ciencias e Ingeniería de Datos
– Grado en Ingeniería Civil
– Grado en Ingeniería Eléctrica
– Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
– Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
– Grado en Ingeniería en Organización Industrial
– Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
– Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación
– Grado en Ingeniería Informática
– Grado en Ingeniería Mecánica
– Grado en Ingeniería Química
– Grado en Ingeniería Química Industrial
– Grado en Ciencias del Mar
– Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho
– Doble Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Alemán y Turismo
– Doble Grado en Ingeniería en Organización Industrial y en Administración y Dirección de Empresas
– Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Turismo
Plazos y matrícula
Las personas que realizaron la preinscripción ordinaria y deseen adaptarse a la oferta de vacantes, deberán remitir del 2 al 4 de septiembre el formulario disponible en la web.
Tanto para el alumnado de la fase ordinaria como para los que realizaron la preinscripción fuera de plazo, el miércoles 5 de septiembre se publicará la asignación de plazas, que contará con un plazo de matrícula del 5 al 10 de septiembre. Tanto la consulta como la matrícula se realizan online, a través de la web.
Matrícula para el alumnado universitario de continuidad
El alumnado universitario de continuidad, es decir de segundo curso en adelante, de titulaciones de Grado y Máster podrán formalizar su matrícula hasta el 9 de septiembre.