ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Autorizan la primera orden de pago para las fincas afectadas por el volcán

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Presidencia emite la primera orden de pago por 10,2 millones de euros para abonar el valor de fincas arrasadas por el volcán en La Palma

Emiten la primera orden de pago para las fincas afectadas por el volcán en La Palma. Gobcan.

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias autoriza la primera orden de pago de 10,2 millones de euros para las fincas afectadas por el volcán. Los agricultores damnificados serán avisados para que se dirijan a la Oficina de Atención e Información.

En este centro situado en la Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro 57, de Los Llanos de Aridane, recibirán la notificación correspondiente.

Superávit canario

Este dinero se obtiene de los 100 millones del superávit canario para compensar el valor de las propiedades perdidas por el volcán.

Según la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, “estamos en disposición de empezar a emitir las primeras órdenes gracias al trabajo previo realizado en estos últimos meses por la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma». Una labor que agradece al personal que está trabajando en esta área encabezada por Pedro Afonso.

En este aspecto, ha adelantado que se van a ampliar los horarios del personal para sacar cuanto antes las órdenes de pago en los próximos días. El plazo para ejecutarlo se vence en el 31 de diciembre. Los 100 millones de euros deben repartirse antes de final de año.

Barreto ha afirmado que la emisión de esta primera orden ha sido posible gracias al trabajo realizado en los últimos meses por la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Más de 400 jóvenes migrantes han conseguido empleo en Canarias

La industria española del chip solo ha empleado 1.000 de los 12.250 millones del PERTE

Canarias dará la bienvenida a 2026 con las Campanadas de RTVC desde El Hierro en una noche cargada de identidad isleña

Un hombre de 77 años resulta herido moderado tras volcar una furgoneta en Tinajo

Tuk tuk llega a Santa Cruz de Tenerife entre tensión y rechazo municipal

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025