Presidencia emite la primera orden de pago por 10,2 millones de euros para abonar el valor de fincas arrasadas por el volcán en La Palma

Emiten la primera orden de pago para las fincas afectadas por el volcán en La Palma. Gobcan.

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias autoriza la primera orden de pago de 10,2 millones de euros para las fincas afectadas por el volcán. Los agricultores damnificados serán avisados para que se dirijan a la Oficina de Atención e Información.

En este centro situado en la Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro 57, de Los Llanos de Aridane, recibirán la notificación correspondiente.

Superávit canario

Este dinero se obtiene de los 100 millones del superávit canario para compensar el valor de las propiedades perdidas por el volcán.

Según la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, “estamos en disposición de empezar a emitir las primeras órdenes gracias al trabajo previo realizado en estos últimos meses por la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma». Una labor que agradece al personal que está trabajando en esta área encabezada por Pedro Afonso.

En este aspecto, ha adelantado que se van a ampliar los horarios del personal para sacar cuanto antes las órdenes de pago en los próximos días. El plazo para ejecutarlo se vence en el 31 de diciembre. Los 100 millones de euros deben repartirse antes de final de año.

Barreto ha afirmado que la emisión de esta primera orden ha sido posible gracias al trabajo realizado en los últimos meses por la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma.