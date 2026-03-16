El Comisionado para la Reconstrucción distingue a Nemesio Pérez por la gestión científica y el seguimiento técnico tras la erupción del Tajogaite

El Comisionado de la Administración General del Estado para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, entregó este viernes una placa de reconocimiento a Nemesio Pérez, coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN). Este acto premia la dedicación del experto y de su equipo durante la emergencia volcánica de 2021 y el posterior proceso de recuperación de la isla.

Reconocimiento a la labor del INVOLCAN en la erupción de La Palma | Cabildo de Tenerife

La distinción resalta la trayectoria del Área de Medioambiente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y del propio INVOLCAN. El galardón reconoce su aportación colectiva al conocimiento del fenómeno y el seguimiento riguroso de los efectos del volcán sobre el territorio y la población palmera.

Un escudo científico para la seguridad

Durante el encuentro, Héctor Izquierdo ensalzó el trabajo de la comunidad científica y los equipos técnicos. El Comisionado subrayó que esta labor garantizó la seguridad de los ciudadanos y resultó fundamental para sostener el complejo proceso de reconstrucción que todavía hoy continúa desarrollándose en La Palma.

Nemesio Pérez recogió el premio en representación de ambas entidades, dependientes del Cabildo de Tenerife. Estos organismos suman 27 años de experiencia en la monitorización volcánica del archipiélago. Para ello, emplean métodos geofísicos y geoquímicos que permiten vigilar de cerca la actividad del subsuelo canario.

Innovación frente al gas volcánico

Entre los proyectos ejecutados destaca la iniciativa ALERTA CO2, desarrollada junto al Instituto Geográfico Nacional (IGN). Este plan ha permitido recuperar la actividad en núcleos como Puerto Naos y La Bombilla, zonas que sufrieron concentraciones anómalas de dióxido de carbono tras la erupción.

Juan José Martínez, consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, defendió la importancia de este reconocimiento. Según el consejero, la distinción “pone en valor el trabajo de los equipos científicos y técnicos que han contribuido de forma decisiva a mejorar el conocimiento de la actividad volcánica en Canarias y a apoyar la gestión de una emergencia de gran magnitud como la que vivió La Palma”.

Alianzas para la reconstrucción

Martínez también recalcó que el papel de Nemesio Pérez y sus equipos «ha sido fundamental tanto durante la erupción como en el seguimiento posterior, aportando información científica clave para comprender su evolución y sus efectos». Gracias a estos datos, las autoridades han podido tomar decisiones basadas en evidencias técnicas.

Finalmente, el Comisionado también distinguió a otros actores clave en la crisis. Entre los homenajeados figuran la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Decano del Colegio de Notarios de Canarias, el Consorcio de Compensación de Seguros y la Subdirección General de Vigilancia del IGN, todos ellos piezas esenciales en la recuperación de la Isla Bonita.