La consejera Nieves Lady Barreto prevé agotar los 100 millones autorizados para reparar daños agrarios en la isla

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha anunciado que su departamento ya tiene listos expedientes de valoración por más de 40 millones de euros y que empezará a tramitar los pagos esta misma semana para acelerar la recuperación de las zonas agrarias dañadas por el volcán de La Palma.

Barreto explicó que su objetivo es agotar los 100 millones autorizados con cargo al superávit autonómico. La consejera se reunió con los plataneros en un encuentro en el que también participó el presidente Fernando Clavijo.

La consejera reclama al Gobierno central los fondos prometidos

“Nosotros tenemos ya preparados, porque lo hemos hecho en estos meses, expedientes por más de 40 millones de euros en fincas», señaló la consejera. Añadió que puede firmar órdenes de pago desde este lunes para que el dinero llegue en cuestión de días.

El Consejo de Ministros avaló días atrás el uso de esos 100 millones para reparar daños agrarios y compensar fincas expropiadas. El permiso desbloquea un proceso muy esperado en La Palma tras la lentitud de los trámites estatales.

Barreto lamentó que el dinero activado no proceda del Estado. Recordó que “la parte agridulce es que los 100 millones no son de quien correspondía”. Denunció que el Gobierno central adeuda 200 millones y pronto serán 300. Subrayó que faltan los fondos de 2024, 2025 y los que corresponderán a 2026.

Reactivar las fincas, objetivo inmediato del plan

La consejera afirmó que este paso ofrece al fin una salida a los agricultores tras dos años de espera. Destacó que permitirá “empezar a sembrar fincas y cosechar y además vivir de eso”. Las valoraciones fijadas en la pasada legislatura tasaban el metro cuadrado en 44,06 euros. Barreto reconoció que esa cifra no basta en muchos casos para reactivar los cultivos afectados por la lava.

La consejera explicó que el cálculo de daños incluye instalaciones como depósitos, cuartos de aperos y otras infraestructuras mayores. Estas pérdidas se integran en los pagos agrarios. El Gobierno prevé complementar estas ayudas con fondos del PEPAC. El objetivo es que los agricultores reciban una cantidad más ajustada al coste real de la recuperación.

Barreto indicó que aún deben finalizar muchos expedientes que siguen incompletos. Insistió en que algunos casos requieren documentos adicionales antes de pasar al cobro. Igualmente, la consejera aseguró que los pagos comenzarán “a lo largo de este mes”. Tras la firma de las órdenes, la notificación llegará en pocos días y cada agricultor dispondrá de cinco días para aceptarla.

Asepalma, por su parte, avisará a los agricultores para acudir a las oficinas de Gesplan y revisar su documentación. La organización quiere evitar retrasos y advierte de que cualquier papel faltante puede dejar un expediente en espera.