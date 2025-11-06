Estos se suman a los 39 casos que se archivaron por tratarse de jóvenes que se han declarado mayores de edad

La Delegación del Gobierno en Canarias confirmó este jueves que ya ha autorizado el traslado a la península de 140 menores migrantes no acompañados en el marco de las medidas adoptadas tras la declaración de contingencia migratoria extraordinaria en el archipiélago.

Autorizan el traslado de 140 menores migrantes fuera de Canarias. EFE

A estos expedientes se suman los 39 que se archivaron por tratarse de jóvenes que se han declarado mayores de edad tras informe del Ministerio Fiscal y los 15 archivados al oponerse la Fiscalía al traslado, según indicaron en un comunicado.

Plazo de cinco días naturales

Los expedientes de traslado se han tramitado desde las Subdelegaciones de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y los ha resuelto la Delegación del Gobierno en Canarias, en base al real decreto 658/2025, aprobado el pasado julio.

Este real decreto ley regula las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia.

La Delegación del Gobierno también recordó que desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado, Canarias debe ejecutar la salida del menor hacia la comunidad de destino en un plazo máximo de cinco días naturales.