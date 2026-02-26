El colectivo se ha manifestado en las dos capitales canarias para denunciar el incumplimiento de la ley

Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del archipiélago han salido en la mañana de este jueves a la calle para exigir una mejora urgente de su categoría profesional. El colectivo se ha manifestado en las dos capitales de provincia de Canarias, uniéndose así a las concentraciones que se han llevado a cabo de forma simultánea en todo el Estado.

Vídeo RTVC

Su principal reivindicación es que se apruebe de forma definitiva la subida de su actual categoría laboral, pasando de la C2 a la C1.

Con este cambio de nivel, los profesionales afirman que se reconocería de manera justa la labor asistencial indispensable que prestan diariamente en los centros sanitarios.

Una exigencia amparada por la ley

María Isabel Montagut, portavoz de la Plataforma Unidos por el C1 en Gran Canaria, ha defendido la base legal de esta histórica exigencia. Durante la protesta, la representante sindical ha recordado que son ellos quienes están las 24 horas del día a pie de cama con los pacientes.

Montagut asegura que este reconocimiento les corresponde por derecho, ya que está recogido en el artículo 76.4 del Estatuto Básico del Empleado Público.

En este sentido, los manifestantes denuncian que las administraciones públicas no están cumpliendo con la legalidad vigente al mantenerlos en una categoría inferior.

Mejoras para 10.000 profesionales en las islas

La magnitud de esta petición afecta a una parte fundamental del sistema de salud, ya que actualmente hay 10.000 TCAE ejerciendo en Canarias.

A nivel nacional, son unos 150.000 los trabajadores de toda España que piden ser reclasificados en el marco del nuevo estatuto. Onelia Rodríguez Correa, representante de la plataforma en Tenerife, ha explicado el impacto real que tendría la aplicación de esta medida.

Rodríguez señala que la reclasificación supondría una mejora directa tanto a nivel salarial como laboral para todas las compañeras del sector.

Ultimátum ante el silencio institucional

A pesar de la movilización masiva en las calles, las portavoces de la plataforma aseguran que, por el momento, no tienen ninguna comunicación por parte de la administración.

Ante esta falta de diálogo y respuestas concretas, los auxiliares de enfermería ya han adelantado cuál será su próximo paso de presión.

El colectivo ha advertido que, si no se cumplen sus demandas, irán a la huelga general, sumándose a las protestas de otros colectivos sanitarios que también exigen mejoras en sus condiciones.