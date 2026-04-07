USCA y CCOO denuncian que la falta estructural de plantilla y la fatiga acumulada comprometen la seguridad operacional y la dignidad de los trabajadores

Los sindicatos Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y Comisiones Obreras (CCOO) han registrado un preaviso de huelga indefinida en la empresa SAERCO que comenzará a las 00:00 horas del próximo 17 de abril. Esta movilización afecta directamente a los controladores y controladoras de las torres que gestiona dicha compañía, quienes denuncian un deterioro insostenible de sus condiciones de trabajo y una alarmante falta de personal.

Imagen de archivo | Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA)

Los representantes de los trabajadores sostienen que este conflicto nace de un problema estructural derivado de años de reducción de efectivos y una sobrecarga de trabajo constante. Según el documento presentado este 6 de abril, la empresa disminuye sistemáticamente la plantilla sin reponer las bajas, lo que obliga a los profesionales a sostener la operativa aérea bajo una improvisación organizativa e incumplimientos graves en materia de descansos y conciliación.

Una organización basada en la precariedad

Entre las causas principales que motivan este paro, USCA y CCOO señalan la cancelación de vacaciones previamente aprobadas y el uso abusivo de las disponibilidades por parte de la dirección. La plantilla sufre cambios de turno comunicados con apenas margen de maniobra y una falta de claridad absoluta en los cuadrantes, lo que convierte en habitual lo que debería ser estrictamente excepcional en la planificación de un servicio tan sensible.

Los sindicatos denuncian además la existencia de prácticas organizativas irregulares en diversas dependencias gestionadas por SAERCO. Esta situación impide que los controladores conozcan con certeza sus descansos obligatorios, generando un clima de incertidumbre que afecta a la vida personal de los trabajadores y a la calidad del servicio esencial que prestan en los aeropuertos.

La fatiga como riesgo para la seguridad

Las organizaciones convocantes lanzan una advertencia seria: la seguridad aeronáutica no puede sostenerse sobre una plantilla sometida a fatiga y estrés permanente. Los sindicatos consideran que la alteración continua de la organización del trabajo y la ausencia de descansos efectivos comprometen directamente la concentración extrema que exige el control del tráfico aéreo, poniendo en riesgo la seguridad de las operaciones.

Antes de llegar a la convocatoria de huelga, ambos sindicatos intentaron abrir vías de diálogo con la dirección, pero SAERCO aplazó o canceló de forma reiterada las reuniones previstas. Asuntos críticos como la gestión de la fatiga, la prevención de riesgos laborales y la cobertura real de las ausencias continúan sin recibir una respuesta por parte de la empresa, lo que ha agotado la paciencia de los representantes sociales.

Reivindicaciones por la dignidad profesional

Con esta huelga indefinida, los sindicatos reclaman plantillas suficientes en todas las torres de control y el respeto absoluto a los descansos aeronáuticos legalmente establecidos. Exigen el fin de las activaciones abusivas y una garantía real de las vacaciones, buscando unas condiciones laborales compatibles con la seguridad operacional y el respeto a la dignidad de los profesionales del sector.

Como paso previo al inicio de los paros, los representantes de los trabajadores ya han solicitado la mediación obligatoria ante el SIMA para intentar buscar una solución de última hora. No obstante, mantienen la convocatoria firme mientras la empresa no garantice un cambio de rumbo en su política de personal y asegure los recursos mínimos necesarios para operar con seguridad.