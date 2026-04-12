Los sindicatos USCA y Comisiones Obreras (CCOO) han presentado ya el preaviso de huelga indefinida en la empresa SAERCO

En la huelga anunciada por los controladores aéreos de las torres de control gestionadas por Saerco, se ven afectados cinco aeropuertos canarios entre los que se encuentran el de La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura.

Una huelga que arrancará a partir de este viernes día 17 de abril. Los sindicatos USCA y Comisiones Obreras (CCOO) han presentado ya el preaviso de huelga indefinida en la empresa SAERCO. En la Península, la huelga se llevará a cabo en los aeropuertos de A Coruña, Jerez, Cuatro Vientos, Sevilla y Vigo.

Aeropuerto de Lanzarote. Imagen archivo RTVC.

Prácticas organizativas

Entre las causas de la huelga, USCA y CCOO citan la cancelación de vacaciones ya aprobadas, el uso abusivo de las disponibilidades, cambios de turno comunicados con escaso margen, falta de claridad en los cuadrantes sobre los descansos obligatorios y prácticas organizativas irregulares en varias dependencias. Los sindicatos denuncian que estas medidas han convertido en habitual lo que debería ser excepcional.

USCA y CCOO aseguran también que, antes de convocar la huelga, intentaron abrir una vía de negociación con la empresa, pero las reuniones previstas fueron aplazadas o canceladas de forma reiterada por parte de SAERCO continuando sin respuesta asuntos clave como las plantillas reales, la cobertura de ausencias, la prevención de riesgos laborales, la gestión de la fatiga y los criterios de elaboración de cuadrantes.