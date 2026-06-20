El presidente anuncia al intendente de Canelones la financiación del Centro Comunitario Cultural Islas Canarias, situado en una de las zonas del país con más presencia de isleños y descendientes

Visita oficial del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a Uruguay. Imagen Gobierno de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha garantizado este sábado la continuidad de los proyectos de cooperación en materia sociosanitaria y de protección del patrimonio que el Gobierno de Canarias impulsa en Uruguay. Así lo ha asegurado tras conocer el Museo de Historia, Cultura e Identidad Canaria, un centro que fue inaugurado el año pasado gracias a la financiación del Ejecutivo autonómico.

El Museo, impulsado por la Sociedad Islas Canaria, constituye un hito para la diáspora canaria, ya que es el primero de su tipo en Latinoamérica dedicado exclusivamente a preservar y difundir la memoria de la emigración y la identidad canaria en Uruguay. Reúne una colección permanente de enseres domésticos, documentos históricos, publicaciones, fotografías y vestimentas tradicionales que permiten comprender la huella que dejaron los canarios en la construcción social, económica y cultural del Uruguay a partir de 1726.

Además de este centro, la Viceconsejería de Acción Exterior ha financiado durante esta legislatura seis proyectos en Uruguay en materia de cooperación internacional que suman una inversión de 357.895 euros. Se trata de iniciativas ejecutadas por organizaciones del tercer sector que han participado en convocatorias públicas. Están dirigidas a la realización en el país de cursos de formación dual, a la atención sociosanitaria, a la mejora de infraestructuras, al apoyo a formación empresarial a mujeres y a la prevención de la violencia machista en contextos educativos vulnerables.

Canarios en Uruguay

Clavijo también ha mantenido durante su viaje oficial a Uruguay una reunión con el intendente de Canelones, Francisco Legnani, uno de los 19 departamentos uruguayos donde más migrantes canarios se establecieron en las distintas fases de la diáspora. Ambos han analizado la situación de la comunidad isleña y la marcha de los proyectos de cooperación que la comunidad autónoma impulsa en esta provincia del sur.

Al respecto, el presidente ha anunciado a Legnani la participación del Ejecutivo canario en el proyecto denominado “Centro Comunitario Cultural Islas Canarias” que se desarrollará en el municipio de Barros. Esta iniciativa busca transformar el espacio en un centro comunitario y cultural orientado al fortalecimiento del tejido social, la promoción de la participación ciudadana y la valorización de la cultura canaria en el departamento.

El proyecto que ayudará a financiar el Gobierno incorpora un componente específico de promoción y difusión de la identidad cultural canaria, entendida como patrimonio vivo del departamento de Canelones.

Además de esta incorporación, el Ejecutivo autonómico desarrolla en la actualidad varios proyectos de cooperación en Uruguay que también benefician a Canelones, iniciativas que se suman al apoyo que recibe la comunidad canaria en el país a través de la Dirección General de Emigración que dirige José Tellez.

Las raíces canarias de Orsi

La tercera jornada de trabajo del presidente de Canarias en Uruguay también se ha desarrollado en Sauces, donde Clavijo ha tenido ocasión de compartir con el titular del Gobierno uruguayo, Yamandú Orsi, el acto homenaje al general Artigas, considerado padre de la patria en el país del Cono Sur americano.

Durante el encuentro, Orsi ha confesado sentirse canario, ya que su familia procede de Teguise. Lanzarote junto con Fuerteventura y Tenerife son las tres islas desde donde más canarios emigraron a Uruguay en diferentes oleadas a partir del siglo XVIII.

Para el presidente de Canarias, las raíces isleñas en el propio presidente de Uruguay vienen a constatar la relevancia de los canarios y sus descendientes en un país con el que el Gobierno autonómico mantiene lazos históricos. De hecho, en la primera jornada del viaje tuvo lugar la firma de un nuevo Memorándum de Entendimiento que sustituye al vigente desde 2002.

El encuentro entre Fernando Clavijo y Yamandú Orsi tuvo lugar aprovechando los actos en honor al nacimiento el 19 de junio de 1764 del general José Gervasio Artigas. El presidente canario participó en la conmemoración del natalicio de esta figura central en la independencia y el federalismo en el Río de la Plata. Artigas tenía ascendencia canaria, igual que una parte muy significativa de la población uruguaya.

En Sauces, ciudad de Canelones, una ofrenda floral y un desfile rindió un sentido homenaje al padre de Uruguay, acto al que el presidente canario no quiso faltar para dejar constancia de los históricos lazos que el archipiélago mantiene con el país de Cono Sur americano.

En Sauces, ciudad de Canelones, ofrenda floral. Imagen Gobierno de Canarias

Una huella viva y profunda

Además, el titular del Gobierno autonómico aprovechó el encuentro con el intendente de Canelones para informarle sobre el intenso programa de actos que se organizará el próximo mes de noviembre para conmemorar los 300 años de la fundación por isleños de la capital uruguaya. Parte de esa agenda con más de 30 actividades se desarrollará en esta parte del país, como segunda intendencia uruguaya con más peso de la comunidad canaria en este país.

De hecho, Clavijo y Legnani han realizado un repaso a todos los ámbitos de colaboración tras resaltar la fuerte presencia que mantienen los canarios y sus descendientes en Canelones tres siglos después de llegar las primeras familias isleñas a esta tierra.

Canelones es clave para Canarias porque es el territorio uruguayo donde la huella de la emigración canaria es más profunda y mejor documentada. Las investigaciones históricas y antropológicas muestran que, desde el siglo XVIII, una parte muy significativa de los canarios que llegaron a Uruguay se asentó precisamente en este departamento, sobre todo en sus zonas rurales, donde formaron redes familiares estables, mantuvieron prácticas culturales propias y contribuyeron a la creación de nuevas poblaciones.

Además, esta provincia es hoy un espacio simbólico de la memoria canaria en Uruguay. Allí se desarrollan proyectos culturales y de investigación -como Orillas Antirracistas- que conmemoran el tricentenario de la presencia canaria y fortalecen los vínculos institucionales entre ambos territorios. El propio departamento reconoce esta herencia: sus habitantes son conocidos coloquialmente como “canarios”, reflejo directo del peso histórico de la inmigración isleña.

Esta tercera jornada del viaje oficial del presidente de Canarias a Uruguay se ha completado con la colocación de una ofrenda por parte de Fernando Clavijo en el monolito en conmemoración a los canarios fundadores de Montevideo.