El Gobierno canario y el uruguayo sellan un acuerdo que sustituye al de 2002 en ámbitos estratégicos para ambos territorios

Los gobiernos de Canarias y de Uruguay han firmado un nuevo Memorándum de Entendimiento para renovar su alianza histórica y adaptarla a los retos del siglo XXI en materias estratégicas como sostenibilidad, patrimonio, cogobernanza, innovación y talento.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Se trata de un acuerdo suscrito este jueves en el país sudamericano por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), Alejandro Sánchez, que sustituye al convenio vigente desde hace 24 años.

Según ha informado el Ejecutivo regional en una nota de prensa, en concreto, este documento actualiza el marco de colaboración suscrito el 25 de junio de 2002 por el entonces presidente canario, Román Rodríguez, y busca establecer una cooperación «estable y permanente» en ámbitos estratégicos para ambos territorios atlánticos.

Canarias y Uruguay firman un nuevo memorándum de cooperación / Gobierno de Canarias

300 años de la fundación de Montevideo por Canarios

Al respecto, Clavijo ha recordado que esta firma coincide con la conmemoración de la fundación de Montevideo hace 300 años, una ciudad en cuya creación en 1726 participaron 96 isleños, lo que demuestra los vínculos históricos que unen a ambas regiones.

La nueva alianza incorpora líneas de trabajo conjunto en sostenibilidad ambiental, transición energética, economía circular, resiliencia climática, salud pública, biotecnología, agricultura, bienestar social y medioambiente.

Asimismo, contempla la cooperación en gobernanza pública, planificación urbana sostenible, movilidad, vivienda, infraestructuras resilientes, modernización de servicios públicos, patrimonio cultural, industrias creativas, transformación digital y turismo sostenible.

Foro Canarias-Uruguay: del origen al futuro

Por otro lado, durante su visita al país, Clavijo ha presidido en Montevideo el ‘Foro Canarias-Uruguay: del origen al futuro’, donde ha expuesto ante más de cien representantes institucionales, empresariales y sociales las ventajas fiscales y estratégicas de invertir en el archipiélago.

En este encuentro, celebrado en la Embajada de España en Uruguay, han participado representantes de más de 50 empresas uruguayas y españolas, a quienes el presidente ha invitado a sumarse al programa de inmersión ‘Canarias Latam Tech’.

Además, la agenda institucional del presidente canario también ha incluido también una reunión con el titular de la Cámara de Representantes de Uruguay, Rodrigo Goñi, para abordar la impronta de la comunidad canaria en el país sudamericano.