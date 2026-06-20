Segunda edición de ‘Bienvenida al Verano» en Santa Cruz de Tenerife con una gran respuesta ciudadana que consolida este evento festivo

‘Bienvenida al Verano’ 2026 en Santa Cruz de Tenerife. Imagen Ayuntamiento de Tenerife

La segunda edición de ‘Bienvenida al Verano’ reunió este viernes a 5.000 personas en la explanada del Puerto capitalino, con una celebración que contó con conciertos de música latina y una cena en blanco. Así lo indicó el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien recalcó que “la extraordinaria respuesta de la ciudadanía ha consolidado este evento como una de las grandes citas de dinamización social, cultural y económica de la capital tinerfeña”.

En este sentido, Bermúdez destacó que “esta iniciativa demuestra la capacidad de Santa Cruz para organizar celebraciones atractivas, innovadoras y de calidad, que ofrecen alternativas de ocio a residentes y atraen a visitantes, reforzando nuestro posicionamiento como capital abierta, dinámica y llena de vida” y añadió que «este tipo de formatos no sólo ofrece entretenimiento, sino que actúa como un motor esencial para la dinamización de nuestras empresas locales, generando un flujo constante de clientes hacia los comercios, locales de restauración y negocios de ocio que dan vida a nuestras calles».

Implicación del tejido empresarial y comercial

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, valoró “el éxito de participación, con 500 comensales en la cena en blanco y 4.500 personas en los conciertos, con un ambiente espectacular durante toda la noche y que contó con la implicación del tejido empresarial y comercial de la capital” y añadió que “el balance de esta edición es extraordinario porque, agotar las 500 plazas de la cena en tiempo récord y registrar una afluencia masiva en la zona de conciertos, además de contar con cerca de un centenar de establecimientos adheridos a la iniciativa, demuestra el acierto de un modelo festivo que conecta nuestra cultura con el ocio local”.

Música en directo

Durante la velada, el público pudo disfrutar de las actuaciones de DJ Brito, Estrellas Buena Vista y Más y la orquesta Maquinaria Band, quienes llenaron de ritmo la explanada portuaria y contribuyeron a crear un ambiente festivo marcado por la participación ciudadana, protagonista indiscutible de la noche. Además, la noche permitió disfrutar por primera vez en la historia que Estrella de Buenavista y Más contara con los miembros originales de Buenavista Social Club, que era el grupo original. Es la primera vez que se reúnen y eligieron Santa Cruz para estrenar espectáculo.

Bienvenida al Verano estuvo organizada por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz y contó con la colaboración de la asociación comercial Zona Centro.

‘Bienvenida al Verano 2026’ se configura como una actuación estratégica de dinamización sociocultural, orientada a reforzar la imagen de Santa Cruz de Tenerife como ciudad activa, moderna y comprometida con la excelencia en la gestión de eventos públicos, en la que además de ofrecer una amplia propuesta de conciertos, se contempla la dinamización del tejido comercial y de restauración de la ciudad.