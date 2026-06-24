El Cabildo de Tenerife saca a exposición pública el carril del Bus-VAO inteligente en la autopista del norte

Avanza el proyecto de la TF-5 para reducir los tiempos de circulación,

El Cabildo de Tenerife ha sacado a exposición pública el proyecto de carril Bus-VAO inteligente de la autopista del norte (TF-5). En concreto entre Santa Cruz y Los Rodeos. Una actuación estratégica que, según la corporación, reducirá un 50% los tiempos de viaje en sentido ascendente, y un 21% en sentido decreciente.

El Cabildo alude a los datos de los estudios de simulación realizados durante la redacción del proyecto. Así lo ha manifestado la presidenta insular, Rosa Dávila, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno insular.

Con una inversión de 6,2 millones de euros, el proyecto contempla la habilitación de un carril Bus-VAO inteligente de aproximadamente 9,7 kilómetros. En concreto desde el punto kilométrico 2+500 hasta el 12+200 de la TF-5, en ambos sentidos de circulación.

El sistema permitirá reservar el carril izquierdo durante las horas punta para guaguas, taxis, motocicletas y vehículos con dos o más ocupantes. Mientras que fuera de esos periodos funcionará como un carril convencional.

Más de 100.000 vehículos diarios

La presidenta insular, Rosa Dávila, destaca que este proyecto permitirá ofrecer desplazamientos más rápidos y eficientes. En un tramo por el que se desplazan más de 100.000 vehículos diarios. En su opinión, esta medida incentiva el uso del transporte público. También mejora la eficiencia del sistema viario y contribuye a reducir la congestión en la TF-5”.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, señaló que los estudios de simulación realizados durante la redacción del proyecto muestran mejoras significativas en los tiempos de recorrido de las guaguas y de los vehículos de alta ocupación.

“La habilitación de este carril con tecnología ITS permitirá adaptar el funcionamiento de la infraestructura a las necesidades del tráfico en cada momento. Optimizando la capacidad de la autopista y mejorando la fiabilidad de los tiempos de viaje para las personas usuarias del transporte público y los vehículos compartidos”, ha explicado Dávila.

Sistemas Inteligentes de Transportes

La actuación incorpora Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) que permitirán gestionar de forma dinámica el funcionamiento del carril reservado. Entre los elementos previstos figuran paneles de mensaje variable o cámaras de monitorización. También sistemas automáticos de control y balizas luminosas que informarán en tiempo real sobre las condiciones de uso del carril y reforzarán la seguridad vial.

Entre otros asuntos aprobados en Consejo de Gobierno, la presidenta anunció que se ha aprobado inicialmente el proyecto de rehabilitación de firme de la TF-82. Entre los puntos kilométricos 7+380 al P.K. 1.En los términos municipales de El Tanque y Los Silos.

Tiene un presupuesto superior a 2,9 millones de euros. Y un plazo de ejecución de siete meses. La actuación tiene como objetivo mejorar el estado de conservación, la seguridad vial y la funcionalidad de esta vía estratégica de la isla. Una vía por la que transitan más de 11.000 vehículos cada día.