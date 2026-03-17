Se trata de una escalera en la pasarela de Padre Anchieta que conecta el Intercambiador de La Laguna, una pieza de 10 toneladas de peso y 10 metros de longitud

Módulo de conexión con el Intercambiador de La Laguna. Imagen Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Carreteras, ha procedido, en la noche de este lunes a la instalación del tramo de escaleras de conexión entre el Intercambiador de La Laguna. Se trata de una pieza de 10 toneladas de peso y 10 metros de longitud.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, indicó que “poco a poco la obra va avanzando y, con la instalación de hoy, ya quedarían conectados los cuatro enlaces de la pasarela Padre Anchieta”. Del mismo modo, Arteaga apuntó que las maniobras de instalación de la pieza han sido complicadas porque hemos tenido que trabajar con una inclinación importante para sujetar el tramo de escaleras para, posteriormente, proceder a las labores de soldadura”.

Según informa la Corporación insular, con una inversión de 12 millones de euros, esta infraestructura permitirá reorganizar el tráfico en la glorieta de Padre Anchieta, una de las intersecciones más transitadas de la TF-5. A diario, confluyen en esta zona más de 50.000 vehículos y 20.000 peatones, la mayoría estudiantes de la Universidad de La Laguna, quienes actualmente deben cruzar la vía a través de doce pasos de peatones, generando continuas retenciones y riesgos viales.

Módulo de conexión con el Intercambiador de La Laguna. Imagen Cabildo de Tenerife

Accesibilidad universal y diseño innovador

El Gran Anillo Peatonal del Padre Anchieta se ha concebido bajo los más altos estándares de accesibilidad universal, garantizando un tránsito seguro y cómodo para todas las personas, según indica el Cabildo en un comunicado. El proyecto, desarrollado en colaboración con SINPROMI, incorpora rampas accesibles, pasamanos dobles, barandillas de seguridad, iluminación LED y un ascensor en la Avenida de la Trinidad, reforzando la movilidad inclusiva en uno de los entornos más transitados de Tenerife.

La actuación incluye, además, una reurbanización integral del entorno urbano: nuevas aceras, la reubicación de la estatua del Padre Anchieta y la creación de una plaza ajardinada junto a la Facultad de Biología, con integración al Intercambiador de Transportes de La Laguna.

Una infraestructura reconocida internacionalmente

Diseñada por Fhecor Ingenieros Consultores y dirigida por el ingeniero José Romo, la pasarela —que se eleva seis metros sobre la glorieta— combina funcionalidad, estética y sostenibilidad. Esta obra ha obtenido distinciones en foros especializados y ha recibido reconocimientos, entre ellos los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2019 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.