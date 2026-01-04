Se activa el aviso rojo por lluvias torrenciales en Málaga donde se prevén 120 litros por metro cuadrados, aconsejan desalojos en Campanillas y se suspende el tren de cercanías



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por lluvias torrenciales en las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, y se ha emitido un mensaje Es-Alert a los 27 municipios de la zona a las 14:42 horas de este domingo.

Aviso rojo por lluvias en Málaga: se emite un mensaje Es-Alert a 27 municipios. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias Antonio Sanz informa a los medios tras la reunión que se celebra en la sede de Emergencias 112 de Andalucía Tech. EFE/Álvaro Cabrera.

Se prevén lluvias de 120 litros por metro cuadrado (peligro extraordinario) acumulados en menos de doce horas, un aviso que se prolongará hasta las 23:59 horas de este domingo, con una probabilidad entre el 40 % y el 70 % y que implica posibles inundaciones y crecidas. Las precipitaciones más intensas se esperan en la mitad occidental de la referida área de la provincia malagueña.

La alerta de Protección Civil emitida por la Agencia de Emergencias de Andalucía pide extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundables y no realizar actividades en cauces y sus proximidades.





Si se está en una zona inundable, se deben buscar partes altas o subir a un piso superior; se recomienda consultar las consejos del 112 ante riesgo extraordinario por lluvia y, en caso de emergencias, llamar al número de teléfono 112.

Aconsejan desalojos en Campanillas

Protección Civil recomienda a vecinos de las barriadas de Santa Amalia y Santa Águeda, en el distrito de Campanillas de Málaga capital, que desalojen sus casas o suban a pisos superiores por precaución ante el aviso rojo por lluvia y se ha suspendido el tren de cercanías C-2.

El Ayuntamiento malagueño ha informado de que se aconsejan esos desalojos de sus viviendas en caso de tener hogares de familiares a los que desplazarse, tras elevarse a rojo el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la comarca meteorológica de la Costa de Sol y Guadalhorce, vigente hasta las 23:59 horas de este domingo.

Por otra parte, la línea de tren Cercanías C-2 ha quedado con el servicio suspendido al estar interceptada la vía entre Pizarra y Aljaima debido a la caída de un árbol, según ha indicado la compañía ferroviaria Renfe.

Además, el rio Fuengirola se ha desbordado a la altura de su desembocadura y ha anegado el parque fluvial y las pistas deportivas ubicadas junto al cauce, mientras que en Marbella los bomberos han intervenido para ayudar a varias personas cuyos vehículos se habían quedado varados en mitad de balsas de agua.