Se trata de una medida de carácter extraordinario, financiada con fondos del Ejecutivo regional, para paliar la merma de ingresos de los armadores con base en Canarias derivada de la disminución de las capturas de túnidos durante 2025

Vídeo RTVC.

El consejero de Pesca y Soberanía Alimentaria de Canarias, Narvay Quintero, ha anunciado una línea de subvención directa de carácter extraordinario para el mantenimiento de la actividad pesquera de los armadores de embarcaciones de la modalidad atuneros cañeros con base en Canarias. El importe es de 884.138,29 euros.

A esta línea de apoyo se acogen un total de 40 buques. Lo harán para compensar las pérdidas derivadas de la disminución de de la actividad extractiva en la presente campaña. Está derivada de condicionantes de carácter ambiental y biológico ajenos a la voluntad de los armadores. Son la variación de corrientes oceánicas, los cambios en la temperatura del agua o los desplazamientos atípicos de los cardúmenes.

Con el objetivo de trasladar esta medida a las asociaciones del sector, el responsable del departamento explicó que “pese a la disminución de la actividad extractiva, los buques han debido seguir afrontando costes estructurales y operativos ineludibles. Tales como combustible, mantenimiento, seguros, tripulación y gastos generales asociados a la explotación del buque. Con ello se han generado situaciones de desequilibrio económico y tensiones de liquidez que comprometen la viabilidad de la actividad”.

“El calentamiento de las aguas provoca que los túnidos, principalmente el atún rojo, no pasen por Canarias”, de manera que durante los últimos dos años este flujo migratorio se ha intensificado en la zona de Azores y Madeira. Allí se han registrado incluso excedentes en la cuota asignada. De cara a la campaña 2026 en Canarias, Quintero explicó que este invierno se ha registrado un descenso de la temperatura del agua en Canarias. Por lo que “esperamos que, en estas condiciones, el atún pase por Canarias para que los pescadores puedan capturarlo”.

Reunión entre el Gobierno de Canarias y representantes de los atuneros cañeros.

Menos capturas en 2025

Según reflejan los registros de la campaña, las capturas de túnidos en 2025 se han limitado a 123 de las 568 toneladas -en las que se incluyen 30 toneladas adicionales provenientes de una trasferencia de cuota entre Islandia y la UE- asignadas a la flota con base en Canarias.

Esta reducción extraordinaria de la actividad durante este ejercicio ha tenido un impacto económico directo y significativo en las embarcaciones de la modalidad atuneros-cañeros. Se ha traducido en una merma sustancial de los ingresos obtenidos por los armadores.

El consejero detalló que “las pérdidas de algunas embarcaciones, que pueden llevar entre ocho y catorce tripulantes, han superado el 50%” y, por este motivo, algunos de los armadores que gestionan el más de medio centenar de buques dedicados a esta modalidad de pesca en Canarias se han planteado abandonar la actividad.

En este sentido, durante la reunión, Quintero trasladó a los representantes del sector otras acciones adicionales de apoyo como las gestiones con el Ministerio para lograr el adelanto del inicio de la temporada de pesca del atún rojo al día 20 de enero y las propuestas de modificaciones para “tratar de optimizar la cuota de capturas a través, no solo de los atuneros cañeros, sino de todos los barcos autorizados en Canarias para la pesca del atún”.

De acuerdo con los parámetros técnicos de estas subvenciones se ha establecido un límite máximo de 40.000 euros en ayudas de minimis durante los tres ejercicios fiscales anteriores, teniendo en cuenta para la obtención de la cuantía individual un cálculo ponderado por eslora y días de marea de las embarcaciones.