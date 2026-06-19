El titular del área, Narvay Quintero, ha destacado la importancia de estas ayudas POSEI para fomentar la producción y el consumo de leche de origen local

Ayudas POSEI a la producción láctea local. Imagen de recurso Gobierno de Canarias

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha publicado las convocatorias de las ayudas destinadas a la producción láctea de vacuno de origen local y a la industria láctea, en el marco de la acción III.4 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI), correspondientes a la campaña 2026, por un importe total de 13.420.000 euros.

El titular del área, Narvay Quintero, ha destacado la importancia de estas ayudas POSEI para fomentar la producción y el consumo de leche de origen local, así como el compromiso adquirido por el Ejecutivo autonómico desde la anterior campaña para proceder a su abono con periodicidad semestral en lugar de anual, “de manera que facilitamos a nuestros ganaderos y ganaderas la gestión económica de sus explotaciones”.

Productores

Dentro de esta línea de apoyo, se incluye una dotación de 6.420.000 euros para la ayuda al productor o productora de leche de vacuno de origen local, correspondiente a la subacción III.4.2. Esta medida contempla un importe de 123 euros por tonelada de leche entera de vaca de origen local entregada a la industria láctea para la elaboración de productos lácteos, cuantía que se eleva a 133 euros por tonelada para las explotaciones ubicadas en islas no capitalinas.

Asimismo, las personas beneficiarias de las subvenciones a la instalación de jóvenes agricultores y ganaderos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) o del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) recibirán un complemento del 10%.

Industria láctea

En cuanto a la industria láctea, la subacción III.4.1 cuenta con un importe total de 7.000.000 euros y establece una ayuda de 132 euros por tonelada de leche entera de vaca de origen local destinada a la elaboración de productos por parte de la industria.

Para las cantidades de leche adquiridas a los ganaderos y ganaderas, y/o producidas por estos, utilizadas en la elaboración de productos objeto de ayuda entre el 1 de enero y el 30

de junio de 2026, las solicitudes deberán presentarse hasta el 31 de julio de 2026 a través de la Sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Para las cantidades de leche adquiridas o producidas entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026, el plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 31 de enero de 2027.

Las bases de la convocatoria pueden consultarse en el Boletín Oficial de Canarias.