Puerto de la Cruz revive el tradicional baño de las cabras

Cada 24 de junio, el baño de las cabras en la costa de Puerto de la Cruz configura una de las imágenes más singulares y emblemáticas de Canarias

Baño de las cabras en Puerto de la Cruz, Tenerife. Imagen RTVC

Como cada 24 de junio, Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, ha vuelto a convertirse en escenario de una de las tradiciones más singulares y emblemáticas de Canarias: el baño de las cabras en el mar. Cientos de vecinos y visitantes se han acercado este miércoles al Muelle Pesquero para disfrutar de una cita cargada de historia, simbolismo y arraigo cultural.

Desde primera hora de la mañana comenzaron a llegar los ganaderos acompañados de sus rebaños para participar en este ancestral rito, cuya celebración arrancó a las 8:00 horas y se prolongó durante buena parte de la mañana. El ambiente festivo y la expectación fueron protagonistas en una jornada que cada año atrae a numerosos curiosos y turistas.

El tradicional baño de las cabras tiene su origen en antiguos rituales guanches y estaba vinculado a la protección y la fertilidad del ganado. Según la creencia popular, sumergir a los animales en el mar servía para purificarlos y garantizar su bienestar. Para los ganaderos, se trata de un acto profundamente simbólico, ya que el agua del mar se considera beneficiosa para curar heridas y ofrecer protección a los rebaños.

La celebración, una de las más representativas del municipio norteño, vuelve a poner de manifiesto la estrecha relación entre Puerto de la Cruz y sus tradiciones. Vecinos de todas las edades se implican cada año en esta cita, que también despierta un gran interés entre quienes visitan Tenerife y descubren en ella una muestra viva del patrimonio cultural del Archipiélago.

Baño de las cabras en Puerto de la Cruz. Imágenes RTVC