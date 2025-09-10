El evento de carrera de obstáculos (OCR) celebra el deporte con más de 700 corredores

La localidad majorera de Tindaya acoge la 10ª edición de la Baifo Extreme los próximos 12, 13 y 14 de septiembre. La competición, que atrae a 700 corredores de dentro y fuera de Canarias, presentó este miércoles esta carrera de obstáculos ya consolidada en el municipio de La Oliva.

La Baifo Extreme celebra su 10ª edición desde el 12 al 14 de septiembre / Imagen cedida por el Ayuntamiento de La Oliva

El deporte extremo se vuelve el protagonista en un encuentro con una Fan Zone compuesta por talleres medio ambientales, música en directo y gastronomía local, además de nuevos retos para los corredores.

Cuerdas, barro, muros, cargas y distintas pruebas de resistencia retarán a los atletas de OCR en esta nueva edición.

Cita obligatoria en el deporte canario

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, manifiesta la voluntad de continuar apoyando aquellos eventos que apuesten por el deporte en el municipio: “La Baifo Extreme es un encuentro entre atletas de dentro y fuera de Fuerteventura, al que se suman también deportistas de la península.

«Tras 10 años de trayectoria, la Baifo Extreme es una cita obligatoria en calendario deportivo de Canarias, por lo que, desde el gobierno local, resulta fundamental apoyar el evento», añadió el alcalde de la localidad.

Por su parte, la concejala de Deportes, Gleiber Carreño, señala: “Cada vez son más los atletas que deciden vivir esta experiencia deportiva. La Baifo Extreme es uno de esos eventos que muestra, de forma clara, el objetivo que tenemos desde la concejalía».

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, destacó que el año pasado esta prueba logró generar un impacto económico cercano a los 200.000 euros, una cantidad que este año se prevé superar.