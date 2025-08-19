Hasta el pasado viernes habían llegado a Canarias en pateras y cayucos 11.883 personas, casi la mitad de los 22.304 contabilizados hasta mediados de agosto del año pasado

Bajan casi a la mitad los inmigrante irregulares que llegan a Canarias en 2025. Las llegadas por vía marítima han descendido un 46,7% hasta el 15 de agosto en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el último balance del Ministerio del Interior.

Bajan un 46,7% las llegadas irregulares de migrantes en Canarias. En la imagen, una patera con 116 migrantes a bordo llega al puerto de La Restinga tras ser rescatados por Salvamento Marítimo, el 24 de julio de 2024, en El Hierro. Europa Press.

Las llegadas irregulares de migrantes a España siguen a la baja, al reducirse en un 29,3 % hasta el 15 de agosto respecto al mismo periodo de 2024, aunque el número de migrantes llegado a Baleares ha crecido en un 77 %.

Canarias sigue siendo el archipiélago al que llegan más migrantes, aunque las entradas por vía marítima en estas islas caen en un 46,7 %, con la llegada de 11.883 migrantes en lo que va de 2025, que son casi la mitad de los 22.304 que llegaron en este período de 2024 a este archipiélago.

A estas islas han arribado 196 cayucos, 144 menos, en la considerada como una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Es decir, bajan un 46,7% las llegadas irregulares de migrantes en Canarias.

Cifras nacionales de inmigrantes irregulares

Así lo refleja el último balance sobre inmigrantes irregulares publicado por el Ministerio de Interior, que por primera vez desagrega los datos de las islas Baleares, donde han llegado hasta mediados de agosto 4.323 migrantes, 1.880 más que en 2024, y 230 pateras, un 54,4 % más.

Como es habitual, la gran mayoría han accedido por vía marítima, un total de 20.153 en 738 cayucos o pateras, lo que supone una reducción del 31,7 % en el número de personas llegadas por el mar y del 18,7 % en el caso de las embarcaciones.

A la península llegaron por vía marítima 3.928 migrantes en 306 embarcaciones, son un 17,1 % menos que en 2024.

Además a Ceuta y Melilla han arribado 1.906 migrantes de forma irregular, la mayoría, 1.887, por vía terrestre, que incluye los accesos a nado. En concreto, a Ceuta han llegado 4 migrantes por vía marítima, 13 menos, y 1.721 por vía terrestre, 116 más que en 2024.

La ciudad autónoma de Melilla recibió a 15 inmigrantes irregulares llegados por vía marítima, ocho más que en 2024, y 166 por tierra, 128 más.