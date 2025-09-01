Marga Prohens, presidenta de Baleares, pide que se actúe en origen y contra las mafias y critica que la postura del Gobierno «se resuma en repartir a menores»

Vídeo RTVC. Marga Prohens, presidenta de Baleares.

La presidenta de Baleares, Marga Prohens (PP), ha anunciado que solicitarán activar la contingencia migratoria en su comunidad, alegando que las islas no pueden acoger más menores migrantes no acompañados en condiciones de dignidad y pidiendo «que se actúe en origen» y contra las mafias.

«No por el reparto de menores; porque estoy frontalmente en contra de que la política de migración del Gobierno se resuma en repartir menores», ha subrayado Prohens en una entrevista en IB3 Ràdio sobre la razón por la que el Govern reclamará la contingencia migratoria, y ha cuestionado «qué pasará cuando las demás comunidades tengan la misma situación de saturación que tiene ahora Baleares».

La presidenta de Baleares en una imagen de archivo. EP

Según el Gobierno, Baleares no cumple los criterios fijados de ocupación del triple de su capacidad ordinaria, que en Baleares estableció en 406 menores.

Prohens considera una incoherencia que se fijen esas 400 plazas cuando Baleares acoge a 680 menores no acompañados, 60 de ellos acogidos solo en agosto, después de que hayan llegado más de 5.000 inmigrantes en pateras en lo que va de año, de los que 300 son niños.

«No se trata de entrar en una guerra de cifras»

La presidenta balear ha asegurado que «no se trata de entrar en una guerra de cifras, se trata de que ese número se ha sacado sin visitar los centros, sin hablar con los consells que son los que tienen las competencias, sin hablar con las entidades de que no pueden contratar a profesionales y sin atender a lo que pasará los próximos meses en Baleares», ha señalado sobre el hecho de que la llegada de pateras habitualmente aumenta en el tercer trimestre.

«Esperamos que sean muchos más de 49 los que lleguen a nuestras costas», ha dicho sobre la cifra de menores asignada a Baleares desde Canarias. Según Prohens, «se ha de actuar en origen y se ha de lanzar un mensaje muy claro de que aquí no pueden seguir llegando y ya no podemos acoger en condiciones de dignidad».

La presidenta balear celebra que la Secretaría de Estado de Infancia se muestre «dispuesta a revisar estos números» y ha criticado las «amenazas insólitas» del Gobierno de mandar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad si Baleares no acata el reparto.

«En vez de amenazar con mandarme a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a mi, les pido que los manden pero para proteger las fronteras y combatir las mafias y porque los propios sindicatos de esos cuerpos dicen que tienen que dejar de atender otras cosas para poder ir a atender la llegada de pateras», ha afirmado.