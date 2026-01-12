El conjunto galdense mostró carácter y madurez para imponerse al Bueu, sellando su primer triunfo del año con una gran actuación colectiva

El Balonmano Gáldar comienza el año con una victoria ante el Bueu / Balonmano Gáldar

El Balonmano Gáldar Gran Canaria arrancó 2026 de la mejor manera posible, regalando a su afición una victoria de enorme mérito ante el Bueu Atlético Balonmano por 39-36 en un encuentro vibrante, de altísimo ritmo y gran nivel competitivo. Los de Aday Sánchez firmaron una actuación coral sobresaliente, demostrando carácter, capacidad de adaptación y una gran madurez para imponerse a un rival exigente y muy dinámico.

Equilibrio al descanso tras una primera parte frenética

El choque no comenzó de cara para los galdenses. El conjunto gallego salió con un ritmo vertiginoso y supo castigar los primeros fallos de lanzamiento del equipo local, especialmente a través de rápidas transiciones que le permitieron tomar ventaja en el marcador. Durante varios minutos, el Bueu se sintió cómodo en el intercambio de golpes, obligando al Gáldar a remar contracorriente en un inicio de partido muy intenso.

Poco a poco, el Balonmano Gáldar fue encontrando soluciones ofensivas, especialmente desde el lanzamiento exterior. Freyddy Lafontán y Gonzalo lideraron la reacción galdense, manteniendo al equipo dentro del partido con acciones de gran calidad. Ambos finalizarían el encuentro con 9 goles cada uno. La igualdad se mantuvo hasta el descanso, al que se llegó con empate a 20 tras un tanto de Cayetano González sobre la bocina que encendió al Juan Vega Mateos.

La segunda parte decide el triunfo del Gáldar

Tras la reanudación, los de Aday Sánchez dieron un paso adelante en defensa. La utilización del ataque con un jugador más permitió frenar las peligrosas transiciones del conjunto gallego y mejorar el balance defensivo. Con mayor control del ritmo y acierto en ataque, el Gáldar logró abrir pequeñas rentas en el marcador, obligando al Bueu a ir siempre a remolque.

Pese a ello, los visitantes nunca dejaron de creer y mantuvieron la tensión hasta los instantes finales. Ahí emergió la templanza del conjunto local, con un Jesús Mendoza muy seguro desde el punto de penalti y un Ožbej Šilc decisivo en los lanzamientos de 7 metros, claves para sostener la ventaja y cerrar el triunfo.

Ramírez y Sánchez se estrenan

La noche tuvo también un sabor especial con los debuts de Héctor Ramírez bajo palos y Diego Sánchez. Además fue el encargado de anotar el último gol del partido desde la línea de 7 metros, poniendo la guinda a una gran actuación colectiva.

Tres puntos y un nuevo desafío

Con esta victoria (39-36), el Balonmano Gáldar Gran Canaria asciende hasta la octava posición de la tabla, con un partido aún pendiente de disputar. El próximo compromiso llevará a los de Aday Sánchez a Galicia. Se medirán al líder en solitario e invicto de la categoría, el Valinox Novás, en un nuevo desafío de máxima exigencia.