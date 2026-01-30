El Balonmano Gáldar afronta una salida complicada para enfrentarse a Calvo Xiria tras firmar una gran actuación defensiva ante Culleredo

El Balonmano Gáldar viaja a La Coruña para medirse a un exigente Calvo Xiria / Balonmano Gáldar

El Balonmano Gáldar Gran Canaria afronta este sábado 31 de enero una nueva cita liguera correspondiente a la jornada 19 del Grupo A de la Primera Nacional. El conjunto galdense se desplazará hasta La Coruña, Galicia, para enfrentarse al Calvo Xiria en el Pabellón Vila de Noia, en un encuentro que dará comienzo a las 19:00 (hora canaria) y que se presenta como uno de los retos más exigentes de la temporada.

Un rival complicado

El equipo coruñés llega a esta jornada tras caer el pasado fin de semana en su visita a Tenerife frente al Tacoronte, aunque esa derrota no empaña la gran campaña que viene realizando. El Calvo Xiria ocupa actualmente la cuarta posición de la clasificación, con un balance de 10 victorias, 1 empate y 7 derrotas, consolidado en la zona alta y mostrando una notable regularidad. Además, los gallegos se están mostrando muy sólidos como locales, habiendo sufrido únicamente dos derrotas en su feudo en lo que va de curso.

El conjunto dirigido por Adrián Dubra se caracteriza por un balonmano ofensivo intenso, con mucho contacto, y por un contraataque rápido y muy efectivo. En sus filas destacan jugadores de gran experiencia y peligrosidad como David Pichel y Hugo Rodríguez “Chimpo”, referentes en el juego y capaces de marcar diferencias en los momentos clave.

Visita exigente

Por su parte, el Balonmano Gáldar Gran Canaria llegará a La Coruña en un buen momento anímico tras realizar el pasado fin de semana una auténtica exhibición defensiva en casa ante el Culleredo. Los de Aday Sánchez ocupan actualmente la novena posición de la tabla, con 18 puntos y un partido aún por disputar, con la intención de prolongar las buenas sensaciones, competir al máximo en una pista complicada y dar un nuevo paso adelante en su evolución dentro de la categoría.

Para tener opciones de llevarse la victoria, el conjunto galdense deberá mantener el alto nivel defensivo mostrado recientemente, controlar el ritmo del partido y ser eficaz en ataque ante un rival que castiga cualquier error. El compromiso se presenta como una dura prueba de madurez para el equipo, que tratará de competir de tú a tú ante uno de los mejores locales de la liga.

Será, sin duda, un partido muy complicado, en una cancha difícil y frente a un rival que viene realizando un gran trabajo, pero también una nueva oportunidad para que el Balonmano Gáldar Gran Canaria continúe demostrando su crecimiento y competitividad en la presente campaña.