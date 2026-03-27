El Balonmano Gáldar visita este sábado al Balonmán Porriño con el objetivo de reencontrarse con la victoria en una cancha complicada

El Balonmano Gáldar viaja a tierras gallegas para medirse al Balonmán Porriño / Balonmano Gáldar

El Gáldar Gran Canaria se prepara para un nuevo reto lejos de casa este sábado 28 de marzo. El conjunto galdense viajará hasta tierras gallegas para enfrentarse al Balonmán Porriño en el Pabellón Polideportivo Municipal de Porriño. En el encuentro correspondiente a la jornada 27 del Grupo A de la Primera Nacional que dará comienzo a las 18:15 horas (17:15 hora canaria).

El equipo local encara esta cita situado en la decimotercera posición de la clasificación, con un balance de 7 victorias, 3 empates y 16 derrotas. El conjunto dirigido por Daniel Benaches intentará hacerse fuerte ante su afición para alejarse de la zona comprometida de la tabla. Apoyándose en el potencial ofensivo de jugadores clave como Nahúm Pérez y Martín Rodríguez, principales referentes anotadores del equipo.

Por su parte, el Gáldar Gran Canaria regresa a Galicia tras la derrota sufrida el pasado fin de semana en casa frente al Carballal. Las de Aday Sánchez buscarán ofrecer su mejor versión para competir en una pista exigente y sumar dos puntos importantes en este tramo final de la temporada.

La intensidad, la concentración defensiva y la efectividad en ataque serán factores determinantes para los galdenses, en un encuentro que será muy disputado de principio a fin.