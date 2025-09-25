La banda Jarea y Arístides Moreno actúan en la Cueva Pintada de Gáldar

El Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar ofrecerá el 28 de septiembre un concierto familiar con la banda Jarea y Arístides Moreno

Arístides Moreno actuará junto a la banda Jarea a partir de las 18:30 horas del 28 de septiembre.

El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar será el escenario incomparable para el concierto de la banda Jarea y Arístides Moreno. El próximo domingo, 28 de septiembre, actuarán a partir de las 18:30 horas.

Jarea está integrado por Nélida Saavedra y Rebeca Mora, a las voces y percusión menor; Saulo Ruiz, en percusión y coro; Mauricio Valencia, a la guitarra, bajo y coro; y Ner Suárez, en el acordeón, bajo y teclado.

La compañía Entretíteres protagonizará también este espectáculo destinado al público familiar. Sus componentes pondrán el tono lúdico para los más pequeños.

Jarea ofrecerá un repertorio original con letras y melodías vinculadas a la sociedad aborigen de la antigua Agáldar.

Acercar la arqueología

Esta iniciativa busca acercar la arqueología y la historia a través de la música y el juego, con un formato pensado especialmente para la infancia y las familias.

La entrada es gratuita y no se requiere inscripción previa. Las plazas estarán disponibles hasta completar aforo. Toda la información está disponible de 9:00 a 14:00 horas, en la recepción del museo o en el teléfono: 928 895 489 (ext 3).