La banda Jarea y Arístides Moreno actúan en la Cueva Pintada de Gáldar

Lidia Lorenzo Medina
El Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar ofrecerá el 28 de septiembre un concierto familiar con la banda Jarea y Arístides Moreno

Arístides Moreno actuará junto a la banda Jarea a partir de las 18:30 horas del 28 de septiembre.

El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar será el escenario incomparable para el concierto de la banda Jarea y Arístides Moreno. El próximo domingo, 28 de septiembre, actuarán a partir de las 18:30 horas.

Jarea está integrado por Nélida Saavedra y Rebeca Mora, a las voces y percusión menor; Saulo Ruiz, en percusión y coro; Mauricio Valencia, a la guitarra, bajo y coro; y Ner Suárez, en el acordeón, bajo y teclado.

La compañía Entretíteres protagonizará también este espectáculo destinado al público familiar. Sus componentes pondrán el tono lúdico para los más pequeños.

Jarea ofrecerá un repertorio original con letras y melodías vinculadas a la sociedad aborigen de la antigua Agáldar.

Acercar la arqueología

Esta iniciativa busca acercar la arqueología y la historia a través de la música y el juego, con un formato pensado especialmente para la infancia y las familias.

La entrada es gratuita y no se requiere inscripción previa. Las plazas estarán disponibles hasta completar aforo. Toda la información está disponible de 9:00 a 14:00 horas, en la recepción del museo o en el teléfono: 928 895 489 (ext 3).

