‘Batalla de cerebros’ busca este miércoles a su mejor concursante en Televisión Canaria

El espacio presentado por José Croissier ofrece una nueva entrega llena de estrategia, conocimientos y dinamismo en su pasarela este miércoles a las 22:30 horas

Televisión Canaria ofrece este miércoles 7 de octubre, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega del concurso ‘Batalla de Cerebros‘, la adaptación del formato británico The Tournament. El programa presentado por José Croissier pone a prueba los conocimientos, la rapidez y la estrategia de ocho participantes canarios que compiten sobre una pasarela dinámica para lograr el pase a la fase final y optar al bote acumulado del programa.

La mecánica de esta edición arranca con una primera ronda de preguntas de opción múltiple. Aquellos concursantes que obtengan un mayor número de aciertos en el menor tiempo posible lograrán situarse en los puestos más altos del marcador y acumular una mayor suma económica. A medida que avance el desarrollo de la prueba, los participantes deberán medirse en duelos directos donde la rapidez mental resultará determinante.

Ocho concursantes pondrán a prueba sus conocimientos con el fin de convertirse en el mejor cerebro de Canarias.

Perfiles con amplia formación y veteranos de la pasarela

El grupo de ocho aspirantes de esta semana cuenta con perfiles diversos del ámbito académico y profesional. Entre ellos figuran el estudiante de Periodismo, Ricardo; la historiadora Yurena; el periodista Alberto, que regresa al plató con la lección aprendida tras su paso por entregas anteriores; y el biólogo Quique.

Completan la lista de concursantes Erenia, auxiliar de museo con memoria fotográfica; Pepe, bioquímico clínico; Roy, que aportará su particular toque estético al espacio; y el docente Juan Pablo.

A lo largo de la emisión, el concurso combinará la medición de conocimientos con alianzas, rivalidades estratégicas y la tensión propia de las rondas eliminatorias para coronar al participante más destacado de la velada.