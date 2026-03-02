ES NOTICIA

BAXI Manresa vs La Laguna Tenerife | J21 Liga Endesa 25-26

Andrea Aragones Puado
BAXI Manresa vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 7 de marzo. Partido correspondiente a la J21 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

BAXI Manresa y La Laguna Tenerife se enfrentan este sábado 7 de marzo a partir de las 17:00 (hora canaria) en el Pabellón Nou Congost. Partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga Endesa.

El alero del La Laguna Tenerife, Rokas Giedraitis entra a casta ante el alero del Baxi Manresa, Agustín Ubal, durante el partido de la jornada 1 de la Liga Endesa que se celebra este sábado en el pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife) | EFE / Ramón de la Rocha
BAXI Manresa vs La Laguna Tenerife | J21 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 7ª posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es 13º en la liga nacional. El CB Canarias ganó en la jornada 20 en casa ante el CB Breogán. Por su parte, el equipo manresano llega al encuentro tras perder ante el Barcelona en la Liga.

Posiciones en la clasificación de BAXI Manresa y La Laguna Tenerife

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en séptima posición. En cambio, el BAXI Manresa ocupa la decimotercera posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre BAXI Manresa y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, La Laguna Tenerife ha ganado cuatro de ellos.

