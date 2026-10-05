Un bebé grave tras un atropello en Puerto del Rosario

El bebé de un año sufrió un traumatismo de carácter grave y fue trasladado al Hospital General de Fuerteventura, mientras que un hombre de 46 años resultó herido leve

Dos personas, entre ellas un bebé de un año, han resultado heridas este lunes tras el atropello por parte un vehículo en la Avenida de la Constitución, en Puerto del Rosario, Fuerteventura.

Avenida de la Constitución en Puerto del Rosario, Fuerteventura

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 11:23 horas, en la que se informaba del atropello de varias personas por parte de un automóvil.

Tras recibir el aviso, el coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) recabó información de las personas alertantes y movilizó una ambulancia de soporte vital básico, además del equipo médico del centro de salud de Puerto del Rosario.

Traslado al hospital

A su llegada, el personal sanitario atendió a un menor de un año que presentaba inicialmente un traumatismo de pronóstico grave. Al bebé lo tasladaron en ambulancia al Hospital General de Fuerteventura.

En el mismo incidente resultó herido un hombre de 46 años, que sufrió varias contusiones de carácter leve y al que también evacuaron al Hospital General de Fuerteventura.

La Policía Local intervino en el lugar para regular el tráfico y se hizo cargo de la instrucción de las diligencias correspondientes.