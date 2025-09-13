Respecto al proceso de tramitación de las solicitudes, este se realizará exclusivamente por vía telemática hasta el 3 de octubre

El Cabildo de La Gomera abrirá este lunes el plazo de solicitud de las becas Erasmus y Sicue, para el alumnado que cursa estudios de educación superior en universidades de Europa y que participan en estos programas de movilidad.

En un comunicado, el presidente, Casimiro Curbelo, ha explicado que este programa supone un esfuerzo adicional de la corporación para apoyar a las familias de la isla. En este sentido, ha precisado que el objetivo es que «ningún estudiante vea limitadas sus posibilidades de formación por residir en una isla no capitalina».

Becas Erasmus y Sicue

Ha subrayado que la movilidad y el acceso a experiencias internacionales enriquecen la trayectoria académica y personal del alumnado, y añadió que el Cabildo mantiene su compromiso de reforzar cada año estas líneas de apoyo.

Respecto al proceso de tramitación de las solicitudes, este se realizará exclusivamente por vía telemática hasta el 3 de octubre a través de la Sede Electrónica del Cabildo, lo que permitirá agilizar los plazos.

«Hemos trabajado para que las ayudas lleguen en el menor tiempo posible a los estudiantes, garantizando transparencia y eficacia», han señalado desde el Cabildo. Asimismo, ha apuntado que el trabajo del departamento se centrará en acompañar al alumnado durante todo el proceso para que ninguna solicitud quede sin respuesta.

Diferentes líneas de cooperación

En general, la institución insular destina 2,2 millones de euros a diferentes líneas de cooperación en materia educativa, entre ellas la adquisición de libros de texto, el apoyo al transporte de estudiantes y los convenios con las universidades canarias y la UNED.