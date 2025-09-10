El juez ha tomado declaración a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez como investigadas por presunta malversación

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, declaran ante el juez Juan Carlos Peinado por presunta malversación.

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, llega a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid este miércoles. Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, está llamada a declarar este miércoles como investigada ante el juez Juan Carlos Peinado por presunta malversación en la contratación y funciones de Álvarez, quien también está citada por el mismo motivo. EFE/Daniel González

Cristina Álvarez no declara y Beñoga Gómez lo hace brevemente

Álvarez, que se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que Begoña Gómez ha respondido brevemente a las preguntas de su abogado para explicar las funciones encomendadas a su asesora, fundamentalmente coordinar su agenda.

La mujer del presidente del Gobierno también ha reconocido, como hizo su abogado al recurrir su última imputación, que en alguna ocasión, muy excepcionalmente, su asesora le hizo algún «favor», en relación a un correo que envió a la empresa Reale para que continuase patrocinando la cátedra de la Complutense.

Según fuentes jurídicas consultadas por EFE, Begoña Gómez ha indicado que desconoce el proceso de nombramiento de su asesora, un cargo que ha existido con otros presidentes del Gobierno, si bien ha dicho que eligió a Cristina Álvarez por sus conocimientos previos del trabajo y porque es su amiga.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid busca aclarar si hubo irregularidades en la designación de la asesora y en el trabajo que desempeñó, dentro de una pieza separada que se desgaja del proceso principal, en el que magistrado ya investigaba a Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.

Correos de la asesora de Begoña Gómez

En esta pieza el juez ya tomó declaración como testigo al ministro Félix Bolaños en Moncloa, quien fue secretario general de Presidencia del Gobierno cuando se nombró a Cristina Álvarez en julio de 2018. Después, planteó imputarle en el Tribunal Supremo, quien sin embargo lo rechazó de plano al advertir una «absoluta» falta de indicios.

El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado al exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Doadrio que le entregue, en un plazo de 10 días, todos los correos en los que aparezca como remitente o destinataria la asesora en Moncloa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

El juez ha dictado esta providencia en la pieza separada en la que investiga si se desviaron fondos públicos en el nombramiento de Cristina Álvarez y si ésta realizó funciones privadas en favor de Begoña Gómez.

Año y medio del caso

Casi año y medio después de abrir la causa, el juez Peinado investiga a Begoña Gómez por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación.

Su investigación, acotada en varias ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid, ha sido en todo momento cuestionada tanto por las defensas como por la Fiscalía, y ya son casi una decena los recursos contra decisiones de Peinado que este órgano judicial tiene pendiente resolver.