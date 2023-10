Belarra pide al PSOE suspender relaciones diplomáticas con Israel

La ministra ha pedido al PSOE suspender las relaciones diplomáticas con Israel y sancionar a su primer ministro, Benjamin Netanyahu

Declaraciones: Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales en funciones / Esteban González Pons, vicesecretario Institucional del PP / Félix Bolaños, ministro de la Presidencia en funciones

La ministra de Derechos Sociales en funciones y líder de Podemos, Ione Belarra, ha pedido a su socio socialista suspender las relaciones diplomáticas con Israel, sanciones a su primer ministro, Benjamín Netanyahu, además de reiterar su exigencia de llevarlo ante la Corte Penal Internacional y un embargo de armas a este país.

Fuentes de Podemos han señalado que el Gobierno debería afrontar esta escalada en el conflicto palestino-israelí «con mucha mayor valentía» teniendo en cuenta que ahora ejerce la Presidencia de turno de la Unión Europea.

Belarra ha solicitado la suspensión de relaciones diplomáticas con Israel «mientras continúe el genocidio planificado contra el pueblo palestino».

Así lo ha manifestado la ministra este miércoles a los periodistas antes de intervenir en la reunión de alto nivel sobre la transición de sistemas de cuidados hacia modelos centrados en las personas y la comunidad, que se celebra en el marco de la Presidencia española del Consejo de la UE.

Decisión de Sánchez

Preguntada acerca de la predisposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cumplir con sus exigencias, Belarra ha señalado que la decisión «está en su mano» y que significaría «liderar la UE como corresponde».

También ha emplazado al Ejecutivo a promover sanciones económicas a nivel europeo contra los responsables de estos actos (el primer ministro Netanyahu y todo su Gobierno) y un embargo de armas «para poner fin a los bombardeos indiscriminados contra la población civil».

La ministra ha admitido que la postura del ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, está a una distancia «muy importante» de la que sostiene la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha insistido en el derecho de Israel a defenderse de los ataques terroristas de Hamás.

No obstante, ha instado a aprovechar su presidencia española del Consejo de la UE para «hacer todo lo que está en nuestra mano» para «tener la conciencia tranquila».

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales en funciones. Imagen EFE

Sánchez dicta la política exterior

Por su parte, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha reiterado este miércoles ante las nuevas peticiones de su compañera de Ejecutivo Ione Belarra contra Israel que es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien fija la política exterior de España.

Bolaños ha respondido de esta forma a Belarra en declaraciones a los periodistas antes de asistir a un acto en el Ateneo. Al plantearle si estas declaraciones vuelven a poner en riesgo la relación con Israel cuando José Manuel Albares había dado por zanjado el incidente diplomático provocado por un comunicado de la embajada israelí respondiendo a manifestaciones contra su país por parte de algunos miembros del Gobierno, Bolaños ha insistido en lo que el ministro de Asuntos Exteriores había dejado claro la víspera.

Es decir, que la posición de las relaciones exteriores de España las fija el presidente del Gobierno.

Y esa posición considera que quedó clara en la declaración que realizó Sánchez al término de la cumbre que los líderes de la UE celebraron por videoconferencia para analizar la situación provocada por el conflicto entre Israel y Hamás.

Bolaños ha insistido en que el incidente con la embajada de Israel quedó zanjado.

Pero ha querido dejar clara también la posición del Gobierno ante el ataque al hospital de Gaza que según las autoridades palestinas provocó el martes 500 víctimas mortales (Israel lo atribuye aun cohete fallido de la Yihad Islámica) y que ha calificado de una «barbarie» y algo «absolutamente inhumano».

En esa línea ha recalcado que el Gobierno condena todo tipo de violencia y que tiene una apuesta «absolutamente indiscutible» por la paz mediante los métodos diplomáticos.

El PP acusa a Belarra de «antisemitismo»

El Partido Popular, en boca de su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, ha acusado de «antisemitismo» a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y ha pedido al presidente en funciones, Pedro Sánchez, «arrancar» dicha doctrina del Gobierno.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido en la sede de su partido con el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo; el ex secretario de Estado para la UE y exministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo; el secretario internacional del PP, Gabriel Mato; el secretario de Asuntos Exteriores del PP, José Herrera, José María Areilza, profesor universitario de Derecho Internacional y Alma Ezcurra, de la Fundación Reformismo21.

Posteriormente y a través de un vídeo enviado a los medios, Pons ha denunciado que la secretaria general de Podemos haya acusado de «genocidio planificado» a Israel y haya pedido suspender las relaciones diplomáticas como este país y sancionarle «como si Hezbolá o Hamás fueran quienes tienen razón en el conflicto» y fuesen «organizaciones de ser defendidos por el Gobierno de España».

Acto seguido, el dirigente del PP ha advertido de que el antisemitismo es el más peligroso enemigo de Europa y que no «debería tener cabida» en el Gobierno por lo que el presidente en funciones «lo que tendría que hacer es arrancar el antisemitismo para que no arraigue en el Gobierno».

El PP denuncia la irrelevancia de España

El partido de Alberto Núñez Feijóo ha censurado la postura de Belarra tras sostener el ministro de Exteriores que el Gobierno tiene «una sola voz» y ha denunciado que haya ministros que «entiendan antes la posición de Hamás», una organización terrorista, que de Israel, que ha puesto «las víctimas en los atentados».

El PP ha denunciado la irrelevancia de España respecto al conflicto entre Israel y Hamás y que el «Gobierno español ni cuente, ni le cuente» ni esté al tanto.

Los populares afean que ni Sánchez ni el titular de Exteriores hayan comparecido aún en el Congreso y no tener información sobre si el presidente del Gobierno ha hablado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, si lo ha hecho y no lo cuenta por sus socios, si no le cogen el teléfono o si no ha querido llamar a un país víctima «de un atentado horrible terrorista».

Además, el PP ha lamentado las víctimas por la destrucción de un hospital en Gaza, más allá del debate «relevante» de quien tiene la responsabilidad, pues Israel y Hamás se acusan mutuamente, y ha pedido que no haya «más víctimas inocentes en este conflicto».

El PP reclama que los terroristas «abandonen las armas» y «liberen a los secuestrados» y que Israel ejerciendo su «derecho legítimo a la defensa cumpla las normas de derecho internacional y evite víctimas y sufrimiento entre la población civil».