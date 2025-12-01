El belenista Fernando Benítez presenta el Belén que ha creado para Presidencia del Gobierno con una especial vinculación a la tradición marina de las islas

Informa: RTVC.

El belenista Fernando Benítez crea el Belén de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. «Un Belén que mira hacia el mar», así lo ha definido el artista que lo ha ambientado en un entorno marino con figuras vinculadas a los oficios del mar.

Fernando Benítez, Belenista.

Una obra artesanal que reproduce escenas marineras, caseríos o playas. El mar es una extensión de la personalidad de todos los canarios, algo que marca nuestra vida y que condiciona nuestra forma de ser.

Escenas marineras

El visitante se introduce en diferentes escenas históricas asociadas a los enclaves costeros del archipiélago como barquillas varadas rebosantes de pescado. Se pueden contemplar pescadoras que se acercan a la playa para llenar sus cestas y bañeras para venderlos en ciudad. Ancianas y muchachas remendando las redes y pescadores y marineros sacando el chinchorro y trasmallos con la alegría de una buena faena.

En medio de esta vida cotidiana se representa el nacimiento del niño Jesús en una gruta cerca de la playa.

El belén está realizado con materiales inertes como el corcho, la arena y el cartón. Es una obra de gran formato, de técnicas mixtas, enmarcado en el estilo de Belén popular canario.

Inaugurado en la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria se podrá visitar de lunes a viernes, entre las 9 y las 20 horas.