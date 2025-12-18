Benedetti quiere ayudar al ascenso de Las Palmas

El colombiano Nicolás Benedetti pretender ayudar con goles y asistencias al ascenso de Las Palmas en su primer reto europeo

El futbolista internacional colombiano Nicolás Benedetti ha manifestado este jueves en su presentación con la UD Las Palmas que hacía tiempo que maduraba la posibilidad de vivir su primera experiencia en Europa, y ha agradecido que el club isleño haya apostado por él para ayudar al objetivo del ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

El nuevo atacante del equipo amarillo, de 28 años, cree que puede aportar «asistencias y goles» al proyecto, y asegura tener «buen pie», por lo que le beneficiará el estilo de juego que practica su nuevo equipo, del que ha dicho que «merece estar en Primera División».

«Conocía la Liga, me llamaba mucho la atención estar en Europa, era una decisión que ya la venía madurando; lo mejor que pude hacer es fichar por Las Palmas, porque le gusta tener la posesión del balón, lo trata bien, junta pases cortos, y eso me beneficia, porque cuanto más contacto tenga con la pelota, más cosas van a suceder», ha explicado durante su presentación.

Viene de un buen año

Benedetti afirma que hizo «un año muy bueno» en México, donde jugó casi todos los partidos con el Mazatlán FC, y está preparado «para lo que viene», después de unas «vacaciones cortas», una vez finalizado el campeonato azteca.

El nuevo atacante del conjunto grancanario llegó el miércoles a Gran Canaria, y en la mañana de este jueves ha pasado el reconocimiento médico, por lo que se pondrá de inmediato a disposición del entrenador del equipo, Luis García, con quien aún no ha hablado.

Por su parte, el director deportivo del club, Luis Helguera, ha dicho que Benedetti es un jugador «importante», que se adapta «a lo que creemos que necesitamos en nuestro modelo de juego».

Helguera ha resaltado que el futbolista colombiano «ha puesto mucho de su parte» para formalizar un fichaje «que no ha sido fácil», con un compromiso inicial hasta el próximo 30 de junio de 2026, y la posibilidad de ampliar el vínculo durante cuatro temporadas más, supeditado al ascenso de categoría.