El alcalde de Santa Cruz de Tenerife confía en que la situación mejore con la nueva concejala, pero rechaza amenazas y protestas que perjudiquen a la ciudadanía.

Bermúdez advierte que no aceptará “chantajes” en el conflicto del taxi / Foto: La Radio Canaria.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, se ha referido hoy al conflicto existente en el sector del taxi tras la renuncia de la concejala Evelyn Alonso a seguir al frente del área. Alonso anunció su decisión después de denunciar ataques que, según explicó, estaban afectando a su salud mental.

En declaraciones realizadas a De La Noche Al Día de La Radio Canaria, Bermúdez expresó su esperanza de que la situación mejore con la incorporación de la nueva concejala responsable del sector, aunque dejó claro que el Ayuntamiento no va a tolerar más presiones.

“No vamos a admitir más chantajes. Diálogo todo el que sea, pero manifestaciones en las que los vecinos paguen el pato de las reivindicaciones de los taxistas no. Por todo lo demás, estamos dispuestos a dialogar en una mesa y a mejorar las cosas”, afirmó el alcalde.

Limpieza y concienciación ambiental durante el Carnaval

Bermúdez aprovechó la entrevista para anunciar que este martes se ha presentado el dispositivo especial de limpieza y la campaña de concienciación ambiental con motivo del Carnaval.

El alcalde destacó la experiencia y la buena valoración ciudadana del operativo municipal encargado de la limpieza durante las fiestas. “El operativo de limpieza es experto, bregado y la gente lo valora muy bien. Cuando el carnavalero se retira, entra el operativo que hace un trabajo extraordinario”, señaló.

No obstante, insistió en la necesidad de reforzar la colaboración ciudadana. “Por otro lado, hay que ensuciar menos. Esa es la campaña de concienciación ambiental”, concluyó.