La formación nacionalista en Santa Cruz de Tenerife ha elegido por unanimidad a José Manuel Bermúdez como candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife para las elecciones municipales de mayo de 2027

José Manuel Bermúdez se presenta de nuevo candidato de CC a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife para mayo de 2027. Imagen: Rocco Spaziani / Europa Press

Coalición Canaria de Santa Cruz de Tenerife ha elegido por unanimidad a José Manuel Bermúdez como candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife para las elecciones municipales de mayo de 2027, tras celebrar una asamblea en la tarde de este miércoles. El acto contó con la asistencia de un amplio número de afiliados del Comité Local de Coalición Canaria de Santa Cruz de Tenerife, que llenaron el salón de CajaSiete, así como de destacados representantes de Coalición Canaria.

Durante su discurso, Bermúdez recordó que quien tiene «la responsabilidad de cuidar Santa Cruz debe saber evolucionar con ella». Asi, ha celebrado renovar su compromiso con la ciudad, «poniendo a su servicio todo lo que hemos aprendido, nuestra experiencia y nuestra capacidad para cuidar lo que somos, responder a lo que la ciudad necesita hoy y prepararla para el mañana».

«Después de todo lo vivido, de todo lo aprendido junto a ustedes, me ilusiona pensar en lo que todavía podemos hacer juntos para que quienes vienen detrás encuentren en Santa Cruz su lugar y su futuro. Para llegar todavía más lejos», expresó el candidato.

Intensificar el contacto con los vecinos

Bermúdez presentó sus prioridades para un proyecto de ciudad, que combinaría las actuaciones en marcha con los retos pendientes. «Una ciudad, un municipio nunca se termina. Sus necesidades cambian, aparecen nuevos retos», expuso antes de renovar su compromiso de poner la experiencia acumulada al servicio de Santa Cruz y de preparar el municipio para las próximas generaciones.

Las intervenciones de los principales representantes de Coalición Canaria se centraron en distintos aspectos de la trayectoria del candidato.

Bermúdez hizo, por último, un llamamiento a la organización para intensificar el contacto con los vecinos, escuchar también a quienes discrepan y trasladar las propuestas del proyecto municipal. El candidato defendió una forma de trabajo basada en la cercanía, la participación y la atención a las necesidades de cada barrio.

«Lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo demuestra que somos capaces. Lo que nos falta por hacer nos da motivos para salir a ganar», ha afirmado ante los afiliados y simpatizantes de la formación nacionalista.

El ya candidato concluyó renovando su disposición a encabezar la candidatura de Coalición Canaria en mayo de 2027. «Estoy preparado, muy feliz, ilusionado y con todas las ganas del mundo», ha dicho.