La mayor bolsa mundial de criptoactivos bloquea unos 3.000 millones de dólares y suspende temporalmente las retiradas de fondos

Binance cifra en 6.300 millones de dólares el impacto del ciberataque a la plataforma de criptomonedas. EP

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance ha sido víctima de un «incidente de seguridad» con un impacto total estimado de unos 6.300 millones de dólares (5.650 millones de euros), de los que habría logrado congelar, en colaboración con otros socios de blockchain, activos afectados por valor de unos 3.000 millones de dólares (2.690 millones de euros), mientras que ha suspendido temporalmente los depósitos y retiros durante las comprobaciones de seguridad.

Binance ha señalado que las primeras investigaciones apuntan a que el incidente de seguridad podría estar relacionado con el portátil de un ingeniero, lo que permitió a un atacante acceder al sistema y realizar transacciones de retiro no autorizadas.

La plataforma ha asegurado que no se han encontrado evidencias de ninguna filtración de claves privadas de monederos y se ha comprometido a cubrir «todas las pérdidas» con el fondo de reserva de emergencia (SAFU), creado para proteger los fondos de los usuarios. Como medida de precaución, Binance ha decidido inicialmente suspender temporalmente los depósitos y retiros mientras se completan las comprobaciones de seguridad.

Los depósitos funcionan «con normalidad»

No obstante, en una actualización posterior ha informado de que los depósitos no se han visto afectados y funcionan con normalidad, mientras que los retiros permanecen suspendidos durante la revisión de seguridad del servicio y las direcciones relacionadas, añadiendo que espera que los retiros puedan reanudarse en un plazo de 48 horas.

Asimismo, ha revocado la autorización de la dirección afectada y contactado con las fuerzas del orden y socios de blockchain para rastrear y recuperar los fondos. «Nuestros equipos están trabajando sin descanso para resolver este problema de forma segura y exhaustiva. Estamos colaborando estrechamente con las fuerzas del orden para confirmar la identidad de estos delincuentes y llevarlos ante la justicia», ha indicado la compañía.