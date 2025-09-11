La aerolínea inaugura rutas con Sevilla y Badajoz y amplía frecuencias con Valencia, Vigo y Asturias

Binter operará este invierno más de 412.000 plazas exteriores directas desde el Aeropuerto de Tenerife Norte – Ciudad de La Laguna. El programa incluye dos nuevas rutas con Sevilla y Badajoz, además del refuerzo de conexiones con Vigo, Valencia y Asturias.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso (c), y la consejera delegada de Turismo, Dimple Melwani (d), en la inauguración de nuevas rutas de Binter | Cabildo de Tenerife

A partir del 1 de diciembre, la compañía estrenará vuelos directos con Sevilla, con cinco frecuencias semanales, y con Badajoz, con dos enlaces semanales. El anuncio confirma la apuesta de la aerolínea por fortalecer la conectividad de la isla con la península en plena temporada alta.

Refuerzos en destinos clave

Las conexiones con Valencia aumentan a cinco frecuencias semanales. Vigo pasará a tener vuelos diarios desde el 4 de diciembre. En el caso de Asturias, la programación alcanzará cinco enlaces semanales a partir del 27 de octubre.

Además, Binter mantendrá en invierno las conexiones abiertas en verano con Valladolid, San Sebastián, Granada, Pamplona y Murcia. Con esta estrategia, la aerolínea amplía su red exterior un 33 % respecto al año anterior.

Un impulso al turismo

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, destacó que el mercado nacional es el segundo en importancia para la isla. “Esta programación refuerza la conectividad y el crecimiento de la isla como destino de referencia”, subrayó.

Los pasajeros disfrutarán del confort de los Embraer E195-E2, aviones silenciosos y eficientes, sin asiento central y con más espacio entre filas. El servicio a bordo incluye un aperitivo gourmet, con el mismo trato para todas las tarifas.

Conexión con todas las islas

Los viajeros podrán enlazar sus vuelos nacionales con los trayectos interinsulares de Binter. La compañía opera una media de 220 vuelos diarios en Canarias, lo que facilita llegar a cualquier isla al mismo precio.

Los billetes se encuentran a la venta en la web y la app de la aerolínea, agencias de viajes y oficinas de aeropuertos. Los clientes pueden consultar en estos canales las condiciones y precios de las nuevas rutas.