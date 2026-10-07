La aerolínea reorganiza su programación interinsular y refuerza especialmente la operativa del viernes 9, lunes 12 y martes 13 de octubre

Binter ha reforzado su programación entre el viernes 9 y el martes 13 de octubre con el objetivo de responder al incremento de la demanda de viajes interinsulares con motivo del puente de El Pilar y contribuir a dinamizar el turismo interior durante esas fechas.

Para atender los picos de desplazamientos propios de este puente, la aerolínea concentrará el refuerzo operativo en las jornadas clave de salida y retorno: el viernes 9, el lunes 12 y el martes 13 de octubre. En conjunto, estos tres días sumarán 68 vuelos y 5.500 asientos adicionales frente a la operativa habitual, alcanzando en el conjunto del periodo festivo una oferta total solo en Canarias de 1.194 vuelos y 88.032 plazas.

Por días, el viernes 9 de octubre se realizarán 276 operaciones entre las islas con más de 20.308 asientos ofertados; el sábado 10 y el domingo 11 la compañía canaria ha programado 16.562 plazas en 224 vuelos y 13.760 en 190 trayectos respectivamente. El lunes 12 es el día que más aumenta la oferta de vuelos con respecto a una semana normal para alcanzar los 264 enlaces y las 19.324 plazas. Finalmente, el martes 13 la aerolínea operará 240 trayectos con una oferta de 18.078 asientos.

Este aumento de capacidad forma parte del compromiso de Binter por ofrecer un transporte aéreo adaptado a las necesidades de movilidad de los residentes y visitantes, reforzando la conectividad entre las islas durante uno de los periodos de mayor actividad del año y redistribuyendo su oferta para adecuarla a estas fechas.

Rutas más reforzadas

Por rutas, destacan especialmente los incrementos en las conexiones entre Fuerteventura y Lanzarote con el aeropuerto de Tenerife Norte, que incorporan ocho vuelos adicionales en cada una de las rutas, lo que representa un incremento de plazas del 14% en el caso de Fuerteventura y del 13% en el de Lanzarote; y entre La Palma y Gran Canaria, con seis vuelos más, un 9% de incremento respecto a la programación habitual de este mes.

También se amplía la conectividad entre Tenerife Norte y El Hierro, que pasará a contar con cuatro vuelos adicionales, así como en la ruta entre Gran Canaria y Lanzarote, con dos vuelos extra.

Los billetes están disponibles a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00, las agencias de viajes y las oficinas de los aeropuertos, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.