El Bloque Nacionalista Rural (BNR) ha constituido su Ejecutiva Nacional, que liderará Teodoro Sosa, en el marco de su proceso de expansión por Gran Canaria

BNR nombra a Teodoro Sosa presidente Ejecutiva Nacional

En el acto celebrado este miércoles en el Teatro Consistorial de Gáldar, Teodoro Sosa fue elegido con el voto unánime, presidente de dicha Ejecutiva, con el mandato de dirigir el partido a nivel insular y fue elegido presidente de la Ejecutiva Nacional, con el mandato de «articular, acompañar y dinamizar el desarrollo de las estructuras emergentes en los distintos municipios, garantizando cohesión y fidelidad al proyecto municipalista y canarista de la formación».

Como ha detallado BNR en un comunicado, durante la Asamblea de Proclamación se constituyeron dos nuevas direcciones; la recién creada Ejecutiva Nacional, encabezada por Sosa, y la renovada Ejecutiva Local de Gáldar, que estará bajo la presidencia de Julio Mateo Castillo.

El proceso electoral dio comienzo a las 17 horas en la sede del partido en Gáldar.

Tras el escrutinio de los votos, Teodoro Sosa fue proclamado presidente de la Ejecutiva Nacional con mayoría absoluta, reflejando el «amplio respaldo de los afiliados a su liderazgo y al proyecto de expansión del Bloque Nacionalista Rural», apunta la formación.

Expansión norte de Gran Canaria

La creación de la Ejecutiva Nacional responde al avance sostenido del partido en el norte de Gran Canaria, donde ya cuenta con estructuras plenamente constituidas en Gáldar y Agaete, y se encuentra en fase de conformación de sus ejecutivas locales en La Aldea, Teror, Moya y Artenara, donde se están articulando las primeras agrupaciones.

Este proceso de consolidación en la isla «sienta las bases para la proyección insular del BNR, con el objetivo de extender su proyecto político a toda Gran Canaria«, informa la nota.

La Ejecutiva Nacional para el periodo 2025–2029, que se implantará de forma coordinada en los seis municipios del norte de Gran Canaria, está integrada por representantes locales que garantizan la pluralidad y arraigo territorial del proyecto.

Por Agaete, Jesús González y María Alemán; por La Aldea, Ingrid Navarro y Lucía Ojeda; por Teror, Manu López y Juani Navarro; por Moya, Eli Santana y Javier Rodríguez; y por Artenara, Pedro Hernández; por Gáldar, Julio Mateo Castillo, Valeria Guerra Mendoza, Ana Teresa Mendoza Jiménez (secretaria general), Carlos Ruiz Moreno, Agustín Martín Ojeda, Ulises Miranda Guerra, Orlando Molina Reyes y Lucía Santana Sosa como secretario y vicesecretaria de organización, respectivamente.

“Hoy ya no somos solo de Gáldar, hoy somos del norte de Gran Canaria, de Gran Canaria y de Canarias. Estamos integrando estos seis municipios ya dentro de la estructura de Primero Canarias», ha afirmado Sosa en su intervención.

«El BNR ya no le pertenece solo a Gáldar, es de Canarias entera», ha dicho. «El camino es unirnos con la gente buena, leal, con la gente que no te engaña, con la gente que no te da puñaladas por la espalda”.

Renovación de la Ejecutiva Local de Gáldar

Paralelamente, se renovó la Ejecutiva Local de Gáldar, encabezada ahora por Julio Mateo Castillo como nuevo presidente, quien sucede a Teodoro Sosa en este cargo.

La candidatura, impulsada por el también alcalde de la ciudad, obtuvo el respaldo del 97% de los afiliados presentes.

La nueva Ejecutiva Local de Gáldar, compuesta exclusivamente por vecinos y vecinas del municipio, quedó configurada por Julio Mateo Castillo, presidente; Ana Teresa Mendoza Jiménez, secretaria general; Orlando Molina Reyes, secretario de organización; Sila Santana Sosa, vicesecretaria de organización; Agustín Martín Ojeda, Carlos Ruiz Moreno, María Mendoza Ramos, Ulises Miranda Guerra e Idaira Mateos Moreno.

Con la creación de su Ejecutiva Nacional, el BNR aspira a trasladar «esa experiencia de éxito a la comarca norte, a Gran Canaria en su conjunto y, progresivamente, al conjunto del archipiélago, sin renunciar a su esencia municipalista», ha adelantado el partido.