La caída de la banca y de Wall Street condicionó la sesión, mientras el precio del petróleo subió más de un 2 %

La bolsa española ha bajado este viernes 30 de octubre el 1,09 % y ha terminado por debajo de los 18.700 puntos, condicionada por la caída de la banca y de Wall Street, arrastrado por el sector tecnológico, al tiempo que subía el precio de petróleo el 2 %.

La bolsa española ha bajado este viernes el 1,09 % y ha terminado por debajo de 18.700 puntos, condicionada por la caída de la banca y de Wall Street, arrastrado por el sector tecnológico, al tiempo que subía el precio de petróleo el 2 %. El índice de referencia del mercado nacional ha perdido 204,7 puntos, ese 1,09 %, hasta 18.652,9 puntos, con lo que vuelve a niveles del comienzo del pasado junio. EFE/ Vega Alonso

El índice de referencia del mercado nacional ha perdido 204,7 puntos, ese 1,09 %, hasta 18.652,9 puntos, con lo que vuelve a niveles del comienzo del pasado junio.

En la semana cede el 1,77 % y en octubre el 3,98 %, la segunda mayor caída mensual del año tras marzo, en tanto que en el año todavía sube el 7,77 %. Entre las bolsas europeas también predominaron las pérdidas mientras el euro se cambiaba a 1,156 dólares, con una caída del 0,2 %. Así, Milán cayó el 1 %; Fráncfort el 0,85 % y París el 0,01 %, mientras que Londres ganó el 0,07 %.

La jornada estuvo condicionaba por la bajada del parqué neoyorquino tanto ayer como esta tarde, por la caída de Alphabet en la víspera, y de Intel y Amazon en esta jornada. De esta manera, al cierre nacional el índice tecnológico Nasdaq Composite perdía el 2,65 %, el S&P 500 el 1,61 % y el Dow Jones de Industriales el 0,72 %.

El petróleo y el gas continúan al alza

La subida del precio del petróleo, mientras Irán continuaba con sus planes para abrir el estrecho de Ormuz y había varios petroleros en llamas tras chocar con minas, también perjudicaba a la bolsa. El barril de brent subía al cierre bursátil el 2,42 %, hasta 117,66 dólares, mientras que el west texas intermediate avanzaba el 2,32 %, hasta 104,37 dólares.

También continuaba al alza el gas natural en el mercado europeo de Países Bajos, el 5,3 %, hasta 103,82 euros el megavatio hora, precio similar al registrado a finales de diciembre de 2022. La inflación adelantada de octubre en varios países europeos confirmaban que los precios siguen creciendo y abocarán a nuevas subidas de tipos: en Francia subía del 3,1 al 3,4 % y en Italia del 4,2 % al 5,4 %, mientras que se mantenía en el 4,9 % en España y bajaba en Alemania del 3,1 al 2,8 %.

La economía francesa se contraía al bajar el 0,1 % interanual en los nueve primeros meses del año, mientras que en España crecía hasta el 2,7 % y en Alemania el 1,2 %.

Santander, BBVA y Acerinox lideran las caídas

De los grandes valores han bajado Banco Santander, el 3,75 %, y BBVA el 3,7 %, tercera y cuarta mayores caídas del IBEX, en tanto que Inditex cedió el 0,25 %. Subieron Repsol, el 4,49 %, mayor alza del IBEX; Telefónica el 1,44 % e Iberdrola ganó el 0,36 %.

La mayor caída del IBEX y de la bolsa ha correspondido a Acerinox, el 5,47 %, tras presentar resultados, en tanto que Solaria bajó el 5,1 %, con Santander y BBVA a continuación, mientras que Indra bajó el 2,32 %. Tras Repsol, se situó Grifols con un alza del 2,81 %; Puig ganó el 1,9 % y Rovi el 1,62 %.

El rendimiento de la deuda española a diez años bajó casi dos centésimas y se situó en el 3,944 %. La prima de riesgo con Alemania finalizó en 62,3 puntos básicos. La onza troy de oro bajaba de 4.000 dólares con un retroceso del 3,12 %, hasta 3.819 dólares a esta hora, nivel de octubre de 2025.

El bitcóin, que llegó a caer el 3 % esta madrugada, se recuperaba y bajaba el 2,09 %, hasta 77.149 dólares, después de conocerse el posible robo de 6.300 millones de dólares en criptomonedas en la plataforma Binance.