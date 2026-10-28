El déficit de vivienda y la falta de rentabilidad centran el primer Foro Cajasiete de la temporada

Representantes de la Administración, el sector inmobiliario y la banca analizan las dificultades de acceso a la vivienda en Canarias y España en un encuentro moderado por Tomás Galván.

La sede de Cajasiete en Gran Canaria ha acogido este miércoles el primer Foro Cajasiete de la temporada de la radio pública canaria, dedicado a analizar la situación de la vivienda. El encuentro, moderado por Tomás Galván, ha reunido a representantes institucionales, empresariales, sociales y financieros para abordar las causas de la crisis y las posibles soluciones.

Los participantes han coincidido en señalar el desequilibrio entre la oferta y la demanda, aunque han planteado distintas vías para afrontar el problema: aumentar la construcción de vivienda protegida, facilitar la financiación y recuperar la rentabilidad de las promociones inmobiliarias.

Canarias impulsa más de 4.000 viviendas

La directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Pino de León, ha atribuido parte del problema a la «falta de construcción durante los últimos años«. Todo, en un contexto de crecimiento de la demanda. Según ha señalado, el Gobierno de Canarias está impulsando y «produciendo más de 4.000 viviendas en el Archipiélago».

De León ha defendido, además, que la inversión pública puede contribuir a movilizar la promoción privada y multiplicar el número de viviendas construidas.

Pino de León, directora del Instituto Canario de la Vivienda / Foto: La Radio Canaria.

El sector alerta del aumento de los costes de construcción

La presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas, Salud Gil, ha advertido de que «los costes de producción han aumentado cerca de un 50 %«, lo que dificulta la puesta en marcha de nuevas promociones. Según ha explicado, la diferencia entre el coste de construir y la capacidad económica de los compradores «compromete la rentabilidad del sector».

Gil ha cifrado en unas «12.000 viviendas anuales» las necesidades medias de Canarias, frente a las alrededor de 3.500 que se terminaron en 2025. Por ello, ha reclamado medidas que permitan reducir esa brecha y recuperar la construcción, tanto de vivienda libre como protegida.

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido, ha defendido «la colaboración público-privada» como una de las vías para impulsar la construcción. También ha expresado su preocupación por las dificultades de acceso a la vivienda de los jóvenes y las clases medias.

Rehabilitación y alquiler asequible

El director territorial de Provivienda en Canarias, Fernando Rodríguez, ha reclamado acuerdos políticos para «aumentar la oferta de vivienda asequible y protegida». Como ejemplo, ha destacado la adquisición y rehabilitación de 81 viviendas por parte de su entidad, que se alquilan por unos 350 euros mensuales, frente a los alrededor de 900 euros del precio de mercado.

Por su parte, Rafael Tarajano, de ERA Inmobiliaria España y presidente de ACEGI, ha defendido que la solución debe abordar el conjunto del mercado inmobiliario y «no centrarse exclusivamente en la vivienda pública».

El Foro ha puesto de manifiesto la necesidad de incrementar la oferta y coordinar a las administraciones, las empresas y las entidades financieras para facilitar el acceso a la vivienda en Canarias.