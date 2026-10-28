RTVC y la Federación de Salud Mental de Canarias firman un acuerdo para visibilizar las afecciones psicológicas y psiquiátricas y mejorar su tratamiento informativo

El administrador general de RTVC, César Toledo, destaca que este convenio es «el primero que firma una televisión autonómica» con el objetivo «de ofrecer una información mucho más rigurosa sobre los diagnósticos de salud mental»

Radiotelevisión Canaria (RTVC) y la Federación de Salud Mental de Canarias firman un acuerdo de colaboración para promocionar la salud mental y mejorar su tratamiento en los contenidos de los medios adscritos al grupo de RTVC. En un acto que ha tenido lugar este miércoles 28 de octubre en las instalaciones de RTVC, han suscrito el convenio el administrador general de RTVC, César Toledo; la presidenta de la Federación de Salud Mental de Canarias, Cristina Acosta; y la directora de la Federación, Natalia González.

César Toledo destacó que el convenio suscrito «es el primero que firma una televisión autonómica con la Federación de Salud Mental de Canarias y lo hace para cumplir con nuestra obligación de servicio público y para ofrecer una información mucho más rigurosa sobre los diagnósticos de salud mental que por desgracia cada día afectan más a nuestra población».

Por su parte, Natalia González, en representación de la Federación, señaló que el acuerdo «nace de una idea muy sencilla; es importante hablar de salud mental, pero más importante aún es hacerlo de manera responsable». En ese sentido precisó que «la Televisión Pública de Canarias tiene realmente un poder enorme al hablar de salud mental, porque según la forma en que se hable se pueden fomentar los prejuicios o derribarlos. Por eso», sentencia Acosta, «es de agradecer a Televisión Canaria el compromiso que asume para una comunicación más rigurosa y libre de estigmas».

De izquierda a derecha, Natalia González, César Toledo y Cristina Acosta, en el acto de firma del convenio.

El acuerdo tiene como objetivos principales facilitar a los profesionales de Televisión Canaria, La Radio Canaria y la web y redes digitales de RTVC pautas y recomendaciones básicas que favorezcan un abordaje responsable, riguroso y respetuoso de la salud mental en sus contenidos, así como elaborar y poner a disposición de los medios un documento de orientaciones para hablar de salud mental.

Ese documento está concebido como un manual práctico de consulta y orientación para los profesionales que intervengan en la elaboración, producción y difusión de contenidos relacionados con la salud mental en televisión, radio y plataformas digitales.

Asesoramiento y acciones formativas

Por otra parte, el acuerdo establece que se adopte a la Federación de Salud Mental de Canarias como entidad de referencia para la consulta y el asesoramiento especializado en materia de salud mental, cuando los profesionales del grupo de comunicación autonómico consideren necesario recabar orientación durante la elaboración de contenidos relacionados con esta materia.

Además, se contempla favorecer, cuando resulte oportuno, la realización de acciones formativas de carácter puntual en materia de salud mental, que serán previamente acordadas entre las partes y coordinadas con el departamento de Recursos Humanos de RTVC. Todo con la finalidad de promover la elaboración y difusión de contenidos destinados a sensibilizar a la ciudadanía sobre la salud mental y contribuir a reducir prejuicios, estereotipos y situaciones de estigmatización.