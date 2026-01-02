El suceso que alertó a los bomberos se produjo de forma imprevista a la 01:30 de la madrugada, cuando los padres del bebé solicitaron auxilio al dirigirse de urgencia al Hospital Materno Infantil en Gran Canaria

Bomberos de Gran Canaria salvan la vida a un bebé con síntomas de asfixia en una intervención de madrugada. Bomberos Gran Canaria

La rápida actuación de los Bomberos de Gran Canaria del turno de Arinaga permitió salvar la vida de un bebé que presentaba síntomas de asfixia y pérdida de consciencia durante la madrugada de este inicio de año.

Los hechos ocurrieron en torno a la 01:30 horas, cuando un vehículo en el que viajaban los padres del menor se dirigía a toda prisa al Hospital Materno Infantil. Al percatarse de la presencia de un vehículo de emergencias con rotativos azules, los progenitores detuvieron la marcha y solicitaron auxilio de manera urgente ante la gravedad de la situación.

De forma inmediata, los efectivos de bomberos proporcionaron al bebé primeros auxilios y soporte vital básico, al tiempo que activaron de urgencia una ambulancia medicalizada.

Se logró estabilizar al bebé

Gracias a la rápida intervención, se logró estabilizar al menor mientras se mantenía contacto directo con la médico de la sala operativa del CECOES, siguiendo sus indicaciones hasta la llegada de los recursos sanitarios.

Al lugar acudieron una ambulancia de soporte vital básico y otra sanitarizada, procediendo finalmente al traslado del bebé al Hospital Materno Infantil, donde lo sometieron a una evaluación médica más exhaustiva.

Desde el turno de Arinaga de los Bomberos de Gran Canaria destacaron que comenzar el año con una intervención de este tipo, que permitió salvar la vida de un bebé, pone de manifiesto la importancia de contar con servicios públicos de emergencias bien coordinados y preparados para actuar con rapidez y eficacia ante situaciones críticas.