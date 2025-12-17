Acceder al historial clínico digital interoperable a nivel europeo en un solo enlace web donde se puede consultar los datos clínicos generados en cualquier sistema sanitario de la Unión Europea

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que mantiene activa la plataforma que permite a la ciudadanía canaria acceder a su historial clínico digital interoperable a nivel europeo, de tal manera que, en un solo enlace web puede consultar sus datos clínicos generados en cualquier sistema sanitario de la Unión Europea.

Para dar a conocer esta plataforma virtual, el Servicio Canario de la Salud (SCS) lanza una campaña de divulgación con los métodos de acceso de sus pacientes a su historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud (SNS).

De esta manera, mediante cartelería en los centros de salud y mensajes en las redes sociales, se informará a la ciudadanía sobre cómo pueden acceder a determinados documentos con contenido clínico.

Accesos web y documentación disponible

La población de Canarias puede acceder a su historia clínica a través de la página web del SCS (Pulse aquí para acceder a su historia clínica a través de la web). A través de este enlace la ciudadanía puede consultar el índice de documentos clínicos disponibles acceder, imprimir y guardar los documentos, ocultar de forma selectiva aquella documentación que no desea que esté accesible para profesionales que no pertenezcan a su servicio de salud, y consultar los accesos realizados por profesionales de ámbito sanitario a su información, así como reclamar en caso de accesos que considere no justificados y no responden a la necesidad de asistencia sanitaria.

Para poder acceder a estos servicios digitales se debe disponer de conexión a Internet y autenticar su identidad mediante Certificado Digital, DNI electrónico, Cl@ve o soporte similar que sea admitido por el Ministerio de Sanidad.

Los profesionales de ámbito sanitario con pacientes a su cargo, y siempre en el ejercicio de sus funciones asistenciales, podrán acceder a esta documentación clínica, independientemente de dónde hayan sido generados y cargados en el sistema.

Conexión con Europa

Además, según informa la Consejería, desde este enlace o desde la Historia Clínica del SCS se podrá también acceder a la historia resumida europea (EUPS), en cuyo desarrollo se continúa trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Sanidad.

El European Union Patient Summary (EUPS), o resumen europeo de paciente, es un conjunto de datos clínicos básicos que se comunica de forma transfronteriza cuando una persona recibe asistencia sanitaria en otro país.

Este formulario incluye datos personales de pacientes, de tipo identificativo y de salud, tales como alergias, medicación actual, enfermedades y cirugías previas, que pueden ser importantes y necesarios para prestar atención sanitaria de forma adecuada en el extranjero.

Por ello, si una persona ciudadana de la Unión Europea va a realizar un viaje por el continente, puede consultar en qué países está activo el servicio EUPS. Para ello, puede acceder al mapa en el siguiente enlace: Historia resumida europea (EU-Patient Summary) (EUPS)

Igualmente, el sistema permite consultar qué país autoriza que un medicamento prescrito en receta electrónica por un o una profesional de ámbito sanitario en su país de origen sea dispensado en cualquier farmacia de otro país de la Unión Europea. Para ello, se puede acceder a esta página web: https://www.sanidad.gob.es/areas/saludDigital/recetaElectronicaUE/mapaRecetaUE.htm

Coordinación nacional

Sanidad recuerda que el personal técnico del SCS lleva años trabajando de forma coordinada con el área de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad, cuyo objetivo es garantizar el acceso seguro por vía telemática a determinados documentos clínicos, generados en cualquier servicio de salud del país.