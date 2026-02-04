La borrasca Leonardo golpea especialmente a Andalucía

La borrasca Leonardo dejará este miércoles precipitaciones y fuertes vientos en toda la Península y Baleares, especialmente en Galicia y sobre todo en Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de lluvias fuertes y persistentes que afectarán a la mayoría del territorio peninsular y Baleares, poco probables en Cataluña, y cuyos mayores acumulados e intensidades se darán en Galicia, tercio sur peninsular, montañas del oeste y Andalucía.

Efectivos de la UME desplegados en Algeciras (Cádiz) por la borrasca Leonardo

Durante la madrugada, ya ha obligado a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a levantar un muro de contención en torno a la balsa de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), uno de los puntos en los que están trabajando para prevenir los efectos de la borrasca Leonardo.

Además, más de 3.000 personas residentes en zonas inundables en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga han sido desalojadas de forma preventiva ante la posible crecida de ríos por las intensas lluvias que se esperan este miércoles, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía.

La CO-7207, de Acceso a Tarajal, cortada al tráfico por las lluvias provocadas por la borrasca Leonardo

Muro de contención

El contingente desplazado a la localidad sevillana ha trabajado durante la noche colocando centenares de sacos de arena para prevenir posibles filtraciones o desbordamientos.

El alcalde, Juan José Fernández, ha emitido un comunicado en el que señala que la presencia de la UME en el municipio «no responde a ningún problema concreto en Aznalcóllar, sino a una encomienda general de vigilancia preventiva de las balsas mineras en toda Andalucía».